Елена Курдюкова: "Следующий год будет прорывным в плане пиар коллабораций"

Оригинальные кампании при оптимизации бюджета. Пиар индустрия ловко подстраивается под современные условия работы бизнеса. Елена Курдюкова, пиарщик, нейромаркетолог, директор одного из лучших коммуникационных агентств Самары — "Перспектива" — рассказала Волга Ньюс об изменении форматов продвижения, перспективах использования искусственного интеллекта в пиар и дальнейшего развития рынка рекламы.

Современный пиарщик — универсал

— Ваша компания давно работает на рынке. Расскажите о том, как она развивалась? Какие успехи можете выделить?

— Пиаром и продвижением я начала заниматься в 2005 году, когда мало кто использовал этот термин. Работала в разных компаниях, иногда одномоментно — в трех-четырех. Это привело к созданию агентства коммуникаций "Перспектива" в 2017 году. Сейчас среди наших клиентов есть как представители крупного бизнеса, так и стартапы. Мы работаем с девелоперами, медицинские клиниками и врачами, с ресторанными группами и отелями. Развиваемся несмотря на вызовы динамично меняющегося мира. Пережили локдауны, адаптируемся к существующим экономическим реалиям. Но главное — стремимся обеспечить наших клиентов действенными и эффективными предложениями, чтобы рекламные и пиар кампании реально приносили результат: лиды, продажи и сделки.

По большому счету, сейчас услуги агентства — это микс пиара, маркетинга, промо, каких-то еще дополнительных инструментов. Такой подход диктует рынок и спрос.

— Как за эти годы изменился портрет клиента?

— Компании научились считать деньги и более рационально подходят к расходованию бюджета. Они хотят за ограниченную сумму получить максимум результата.

Поэтому сейчас высок спрос на универсалов, то есть тех, кто является одновременно и пиарщиком, и продюсером, и маркетологом, и сценаристом, и режиссером. При этом ценится опыт и реализованные кейсы агентств и специалистов.

Коллаборации и ИИ

— Какие тенденции наблюдаете в PR? Как они будут развиваться?

— Наблюдается интересная тенденция, связанная с искусственным интеллектом. Быстро пришло осознание его ограниченности. ИИ предлагает плюс-минус одни и те же решения. Поэтому клиенты обращаются именно за уникальными идеями, оригинальным контентом. Ценится то, что создает человек, высококлассный, образованный специалист. Только он может обеспечить эксклюзив и оригинальность на основе проверенных реализованных кейсов, образования, насмотренности и опыта.

Также со стороны клиентов растет спрос на экспертизу. Для девелоперов важен наш опыт в работы с девелоперами, для реставраторов и отельеров — кейсы в их сфере horeca. Медиков интересует, с кем мы работаем из их коллег.

Плюс мы стараемся подбирать менеджеров под проект таким образом, чтобы их компетенции были максимально релевантны клиенту. К примеру, менеджер, который уже много лет работает с нашим клиентом — компанией "Альянс Менеджмент", по первому образованию архитектор, по второму — пиарщик. Мы занимались жилым комплексом "Галактика": от нейминга до выдачи ключей, продвижением в социальных сетях ЖК "Парус", проектно включались в освещение победы "Баланс Towers" на URBAN 2025, недавно прописали коммуникационную стратегию для нового жилого дома "Сады Суботина".

Медицинские клиники привлекают наше агентство для создания позиционирования, формирования положительного имиджа как организации, так и врачей. Высокая конкуренция и сама конъюнктура рынка диктует необходимость в продвижении. Мы работаем с клиниками, оказывающими услуги по разным направлениям, в том числе стоматологии и ЭКО. В этом году помогли организовать остеопатический конгресс в Самаре — масштабное мероприятие, на которое приехали 500 медиков со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья.

Рестораны, загородные комплексы, отели — это моя отдельная любовь. Именно в этой сфере в 2005 я начинала свою карьеру пиарщика. Моим наставником и учителем был легенда самарского клубного бизнеса Иван Анатольевич Кабин.

За долгие годы я открывала в Самаре многие рестораны: MARANI (GG Group), NEBO (ALBA Group), "СМОРОДИНА", "ЭТАЖИ". Долго работала с Mr и Mrs HADSON, "Хац Хаус", Black Star Burger, "У Швейка". Продуктивно сотрудничаем с загородной и городской "Русской охотой".

Я всегда говорю, что продвижение ресторанов это по любви, это не про деньги. Там другие обороты, нежели в стройке или частной медицине.

— Одна из современных тенденций — продвижение через партнерства и коллаборации. В чем ее суть? Какие успешные кейсы можете выделить?

— Да, спрос на коллаборации растет. Такой формат продвижения, в первую очередь, позволяет оптимизировать бюджет и обменяться целевой аудиторией. Во-вторых, учитывая непростую обстановку в мире, появилась потребность в дружбе как внутри коллективов, так и с другими бизнесами.

Задают тон тренду крупные компании. Например, интересные коллаборации были у магазина одежды "Твое" и Третьяковской галереи, у Sela — с киностудией "Союзмультфильм", у Т-Банка и Aviasales, Аэрофлота с "Монохром". Отлично себя зарекомендовал межрегиональный фестиваль локального продукта "Волжские сезоны", который проводит в Самаре ресторанная компания "Поляна". Он объединяет рестораны и показывает на деле, как происходит обмен аудиторией через грамотно выстроенный пиар.

Думаю, что следующий год будет прорывным в плане коллабораций. В Самаре это направление только набирает обороты.

Защита от рисков

— Как выбрать партнера для коллаборации?

Нужно в первую очередь посмотреть даже не на своего клиента, а на того, кого хочется видеть. Например, если у вашей компании преимущественно женская аудитория, а вы хотите привлечь мужчин, то ищите тех, кто обладает мужской аудиторией клиентов для дальнейшей коллаборации.

— Если рассуждать с позиции клиента, коллаборации сопряжены с риском. Ведь успех зависит не только от тебя, но и от твоего партнера. Как удается урегулировать взаимодействие участников кампании, чтобы все были в плюсе?

— Как и в любом бизнес-партнерстве, необходимо все делать официально. Садимся за стол переговоров, привлекаем юриста и все нюансы фиксируем документально. Потому что когда два человека договорились, но при этом не распределили зоны ответственности, ничего хорошего из этого не выйдет: ни в бизнес процессах, ни в личном взаимодействии.

Еще хорошо помогает игра "А что если?", которой я научилась, получая образование нейромаркетолога в Плехановском университете. Суть в том, чтобы при разработке стратегии задавать себе и команде разные вопросы, даже абсурдные, начинающиеся со слов "А что если…": "А что если клиенты не придут?", "А что если придет столько, сколько у нас нет товара?" и т. д. Стараясь на них ответить, ты как раз осознаешь возможные риски и продумываешь соответствующие защитные механизмы.

Мода на "А-ля рус"

— Каковы перспективы развития рынка PR-услуг и тренды вы видите?

Продолжается чистка рынка от недобросовестных агентств и самозанятых специалистов: сммщиков, блогеров, маркетологов широкого профиля и т. п. Происходит это на фоне ужесточения законодательства, что, на мой взгляд, будет продолжаться. Всех переписали, и теперь за каждым наблюдает Роскомнадзор. Причем развитие и применение искусственного интеллекта позволяет ускорить выявление нарушений закона о рекламе.

Продолжит развиваться направление корпоративных социальных и благотворительных проектов, которым активно способствует государство. Да и спрос на GR (взаимодействие с органами власти) будет увеличиваться. В Самарской области это, например, выражается во взаимодействии правительства с ресторанами и гостиницами на фоне задач по привлечению туристов.

Что касается содержания рекламных и пиар кампаний, то наблюдается тренд на "А-ля рус". Кадышева, кокошники, аутентичная кухня и одежда. Наконец, пришло осознание, что корни наши здесь, и есть вещи на порядок выше, как у Басты, и это здорово!

Безусловно, как я уже говорила, будет развиваться ИИ, но при этом спрос на оригинальность и аутентичность будет расти.

В преддверии Нового года я желаю всем успешных пиар кампаний, щедрых клиентов и добросовестных подрядчиков в 2026 году!