В Самаре пройдут летние концерты Roof Life

В Самаре с 15 мая по 15 сентября пройдет серия летних концертов на крышах Roof Life.
В 2026 г. фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону и Самаре.
"Любимая музыка должна звучать в каждом городе. Для нас это важный этап: показать, что концерты объединяют и воодушевляют людей в разных концах страны. Roof Live - это любовь к музыке, людям и комфорту. Мы за локальную культуру, за искренние чувства и ту самую магию живого звука, когда вибрация музыки совпадает с биением сердца. До встречи на фоне неба", - рассказывает о фестивале продюсер Roof Live Армен Геворкян.
В программе фестиваля - сольные и парные концерты, а также специальные программы, шоукейсы лейблов. Организаторы проводят серию социальных проектов, участвуют в экологических инициативах, проводят быстрые свидания для знакомств и партнерские мероприятия.
В Самаре выступления артистов пройдут на крыше "Авроры Молл". На площадке будут фуд-корт, просторный танцпол и особые места на "Подиуме".
На сайте Roof Live появились новогодние абонементы. Абонемент открывает доступ к трем любым концертам Roof Live 2026 в одном из городов. За расписанием концертов можно следить на сайте.
