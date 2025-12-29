16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут летние концерты Roof Life На Stereoleto в Самаре выступит Хаски В Самарской кирхе 25 декабря пройдет празднование Рождества В "Новом пространстве" выступит виртуозный пианист Константин Лыков В Универ студии пройдёт вечер Фрэнка Синатры

Музыка Культура

В Самаре пройдут летние концерты Roof Life

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 258
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 15 мая по 15 сентября пройдет серия летних концертов на крышах Roof Life.

Фото: предоставлено организаторами

В 2026 г. фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону и Самаре.

"Любимая музыка должна звучать в каждом городе. Для нас это важный этап: показать, что концерты объединяют и воодушевляют людей в разных концах страны. Roof Live - это любовь к музыке, людям и комфорту. Мы за локальную культуру, за искренние чувства и ту самую магию живого звука, когда вибрация музыки совпадает с биением сердца. До встречи на фоне неба", - рассказывает о фестивале продюсер Roof Live Армен Геворкян.

В программе фестиваля - сольные и парные концерты, а также специальные программы, шоукейсы лейблов. Организаторы проводят серию социальных проектов, участвуют в экологических инициативах, проводят быстрые свидания для знакомств и партнерские мероприятия.

В Самаре выступления артистов пройдут на крыше "Авроры Молл". На площадке будут фуд-корт, просторный танцпол и особые места на "Подиуме".

На сайте Roof Live появились новогодние абонементы. Абонемент открывает доступ к трем любым концертам Roof Live 2026 в одном из городов. За расписанием концертов можно следить на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4