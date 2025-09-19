Сергей Жуков и группа "Руки вверх!" представляют стадионный тур "30 нам уже!"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К своему 30-летнему юбилею группа "Руки вверх!" планирует выступить на самых больших концертных площадках страны. В Самаре большое стадионное шоу пройдет 6 июня 2026 года на "Солидарность Самара Арена".

Фото: Владислав Кучинский