Сергей Жуков и группа "Руки вверх!" представляют стадионный тур "30 нам уже!"

К своему 30-летнему юбилею группа "Руки вверх!" планирует выступить на самых больших концертных площадках страны. В Самаре большое стадионное шоу пройдет 6 июня 2026 года на "Солидарность Самара Арена".
"Наши песни объединяют поколения. Нам подпевают и с нами танцуют все города — от Владивостока до Москвы. Станьте частью грандиозного праздника группы "Руки вверх!" Спешите занять лучшие места и увидеть юбилейное шоу "30 нам уже!", — приглашают музыканты.
6 июня, стадион "Солидарность Самара Арена". Сергей Жуков и группа "Руки вверх!".
Подробности на официальном сайте: rvtour.ru.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!