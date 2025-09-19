В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты

В пятницу, 26 сентября, Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары (ул. Куйбышева, 115/117) празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга. В честь праздника с 26 по 28 сентября запланированы торжественные мероприятия.
Афиша:
26 сентября
- 18.00 — торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 160-летию со дня освящения церкви с официальными представителями руководства города и области
27 сентября
- 18.30 — художественный вечер в зале Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары (орган)
28 сентября
- 10.00 — торжественное богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары
- 16.00 — органный концерт. Органист Штефан Кисслинг (Германия)
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!