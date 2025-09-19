В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 сентября, Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары (ул. Куйбышева, 115/117) празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга. В честь праздника с 26 по 28 сентября запланированы торжественные мероприятия.