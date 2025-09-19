16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты Суперзвезды мировой джазовой сцены споют в Универ-студии Самарского университета 14 духовых оркестров примут участие в фестивале "На сопках Маньчжурии" на Дне города Летом жители Самарской области чаще всего читали фэнтези и слушали трек "Худи" Проект "Голос города" от партии "Новые люди" завершил музыкальный сезон в Самаре

Музыка Культура

В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 сентября, Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары (ул. Куйбышева, 115/117) празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга. В честь праздника с 26 по 28 сентября запланированы торжественные мероприятия.

Афиша:

26 сентября

  • 18.00 — торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 160-летию со дня освящения церкви с официальными представителями руководства города и области

27 сентября

  • 18.30 — художественный вечер в зале Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары (орган)

28 сентября

  • 10.00 — торжественное богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самары
  • 16.00 — органный концерт. Органист Штефан Кисслинг (Германия)

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5