В "Новом пространстве" выступит виртуозный пианист Константин Лыков

Просветительский проект музыковеда, лауреата Губернской премии Марианны Мжельской "Таланты земли Самарской" приглашает слушателей в четверг, 11 декабря, к 18.00 в "Новое пространство" на выступление виртуозного пианиста, лауреата Всероссийского конкурса Константина Лыкова.
Дух времени, отраженный в мелодиях и гармониях великих композиторов 19-20 столетий, полярные взгляды модернистов и постмодернистов на средства музыкального выражения экзистенциальных идей, объединенные высочайшим уровнем понимания роли музыки в воспитании духа, — такова идеологическая основа концерта "На рубеже времен", в программе которого — произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и С. М. Слонимского.
В качестве ведущей выступит Марианна Владиленовна.
