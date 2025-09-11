Суперзвезды мировой джазовой сцены споют в Универ студии Самарского университета

23 сентября в Универ студии Самарского университета им. Королёва состоится концерт певицы Шерил Пепси Райли в сопровождении интернационального трио Interplay (6+). Это редчайшая возможность услышать суперзвезд мировой джазовой музыки на одной сцене. Глубина звучания, точность интонаций и творческая изобретательность участников формируют музыкальное полотно, способное украсить собой главные фестивальные площадки мира. Вокал Шерил Пепси Райли, основанный на традициях музыки соул и госпел, отличают богатый тембр, широкий диапазон и мастерство мелодической интерпретации. Каждая композиция в её исполнении звучит захватывающе, оригинально и чувственно, превращаясь в завершённое произведение искусства.

На концерте прозвучат как известные мировые хиты и джазовые стандарты, так и авторские композиции от трио Interplay с вышедшего в 2025 году альбома с тем же названием "Interplay". Создают звук на пересечении джаз-рока, фанка, мировой музыки и соула — динамичный, творческий, с идеальной структурной целостностью. Каждый концерт неповторим и доступен только один раз. Это редкий случай, когда на одной сцене встречаются исполнители, чьи имена вписаны в историю международной музыки.

За ритмическую основу проекта отвечает легендарный нью-йоркский барабанщик Натаниэль Таунсли, известный совместными релизами с Мэрайей Кэри, Public Enemy, Стиви Уандером и Ришаром Бона. Его элегантный грув и динамическое разнообразие вызывают неизменный интерес со стороны как искушенного слушателя, так и самой широкой аудитории.

Клавишник Томаш Бура, известный по работе с Guthrie Govan и Incognito, органично сочетает интеллигентность академической традиции со свободой джазовой идиоматики, придавая звучанию ансамбля свежесть и выразительность.

Бас-гитарист Антон Давидянц сотрудничал с Леонидом Агутиным, Николаем Носковым, Батырханом Шукеновым, Елкой, Сосо Павлиашвили, группами "Моральный кодекс", и "Маша и медведи", а также с Грегори Портером, Герго Борлаем, Дамиеном Шмитом, Верджилом Донати, Гатри Гованом, немецкой группой Panzerballett и многими другими мировыми легендами. Благодаря текстурной насыщенности и виртуозным смещениям пульса басовая партия органично связывает музыкальные линии, усиливая их объем и структурную целостность.

Концерт состоится 23 сентября в 19.00 ч. в Универ студия Самарского университета, по адресу: Студенческий переулок, 8. Билеты по ссылке.