В четверг, 2 октября, в Тольяттинской филармонии выступит Эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя.

Гастроли проходят в рамках программы "Организация и реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана (обменные гастроли) в новых субъектах РФ".

Оркестр Донецкой государственной академической филармонии создан в 2022 г. по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики из числа преданных городу и талантливых музыкантов Мариуполя. 33 музыканта, солисты Инна Домникова, Константин Шатохин, Екатерина Гладышева и дирижер Василий Шакула уже гастролировали по городам России в рамках программы Министерства культуры РФ и Росконцерта "Мы — Россия!" Их тепло принимали в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове, Воронеже, Кинешме, Иваново, Владимире, Вологде, Кимрах и Твери.

В Самаре прозвучат "Парафраз на темы песен о Донбассе", Русский вальс Дмитрия Шостаковича, "Жди меня" Константина Симонова, солисты споют популярный в Донбассе "Мариупольский вальс" и другие произведения, которые сегодня откликаются в сердцах этих музыкантов.