В Самарской филармонии 1 ноября пройдет праздничный концерт "Нам-85!"

В субботу, 1 ноября, в 18.30 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт "Нам-85!", посвященный юбилею одной из ведущих концертных организаций России.

С каждым годом Самарская филармония растет и развивается: творческие коллективы филармонии совершенствуют свое мастерство, а имена приглашенных гастролеров приобретают все большие масштабы. Сегодня Самарская филармония по праву занимает одну из лидирующих позиций в России, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции.

В этот праздничный вечер выступят: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко, дирижеров Владимира Добровольского и народного артиста РФ Михаила Щербакова. Публика сможет насладиться выступлением лауреатов международных конкурсов, артистов "ОЛИМП", руководителем которого является главный режиссер Самарской филармонии, заслуженный артист РФ Сергей Куранов, творческой группы "Поли-Арс", Дмитрия Буцыкова — руководителя Ансамбля "Волга-Фолк бэнд" и Ансамбля русских народных инструментов под руководством заслуженного артиста РФ Рамиля Батыршина.

Вести торжественный вечер будет музыковед Ирина Цыганова.

В программе вечера прозвучат шедевры классической музыки и любимые мелодии.