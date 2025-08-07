16+
Музыка Культура

В числе финалистов песенного конкурса "Родники" оказался самарский участник Тамирлан Дусенбаев

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Выбраны финалисты 3 сезона песенного конкурса "Родники". В 2025-м году на конкурс, организованный Движением Газманов-Родники, было прислано более 2000 заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото: министерство культуры Самарской области

Первый этап конкурса прошли 125 песен. Сегодня большое жюри "Родников", которое возглавляет народный артист России Олег Газманов, определило 24 финалиста 3 сезона, а 25-го выбрали россияне путем онлайн-голосования.

Среди финалистов — наш земляк Тамирлан Дусенбаев: "Больше года следил за проектом Родники, наблюдал за их мероприятиями и спецпроектами. Ждал возможности поучаствовать, т. к. считаю Родники одним из самых заметных в России проектов по поддержке молодых музыкантов, особенно в патриотической тематике. Они одни из первых взяли мои треки в ротацию на радио Родники".

Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств № 1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.

"Потом в более взрослом возрасте я учился академическому вокалу, в том числе у солиста Самарского театра оперы и балета Пономаренко Анатолия Яковлевича, лауреата Госпремии, а также немного у Ирины Сигал. Мои родители — общественные деятели, основатели и активисты Региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов Самары "Ак Жол", — рассказывает Тамирлан.

Конкурс "Родники" в этом году включал в себя 5 номинаций — "Лучшая песня", "Лучший исполнитель", "Лучшая музыка", "Лучший текст" и новая номинация "Песни с фронта".

Художественный руководитель и идеолог конкурса "Родники" Олег Газманов отметил, что это подведение итогов — это совместный нелегкий труд большого количества экспертов. "Сегодня очень много сильных вокалистов, особенно среди женщин, но мало по-настоящему ярких песен, — считает он. — не хватает качественных аранжировок. Но все-таки замечу, что от года к году общий уровень профессионального мастерства среди участников "Родников" растет. И это радует — ведь мы стремимся наполнить наш музыкальный мир хорошим контентом".

Песни финалистов прозвучат на заключительном гала-концерте в Санкт-Петербурге 30 сентября этого года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

