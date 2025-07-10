В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии "Звутера"

В июле 2025 года стартовал уникальный конкурс для авторов и исполнителей песен "Звутера" — участниками конкурса могут стать участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Финалисты запишут свои песни на профессиональной студии, примут участие в съемках на ТВ, и выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы.

Цель проекта — создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на территории России. Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе.

Приме заявок открыт на сайте звутера.рф. Здесь же можно познакомиться с правилами и положением конкурса. Заявки можно отправить до 30 ноября 2025 года. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.

Номинации конкурса:

для участников до 18 лет — лучшая песня;

для участников старше 18 лет — лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.

Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ "Автоград" — одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара.

Эксперты конкурса:

Михаил Андреев — заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта "Звутера"

Владимир Салтаев, эксперт Венской академии пения, вокальный педагог звёзд российской эстрады, главный вокальный эксперт проекта "Звутера"

Дмитрий Марфин, российский киноактер, коуч звёзд российской эстрады по актерскому мастерству

Максим Вастьянов, врач — невролог, психиатр, автор песен, лауреат конкурсов "Автора!" и "Родники"

Владимир Вастьянов, автор и руководитель проекта "Звутера", шоумен, вокалист, поэт и композитор, победитель национального проекта "Родники" Олега Газманова, лауреат международного конкурса русской песни "Автора" продюсерского центра Игоря Матвиенко, директор и продюсер популярного в Поволжье ВИА "Санитары": "Вместе мы можем многое, и я уверен, что наш проект станет ярким примером того, как музыка и песня могут объединить людей, помочь нашим героям поделиться своими чувствами и найти силу и уверенность в себе".

Михаил Андреев, заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта "Звутера": "Мы готовы сделать этот проект особенным, наполнить его теплотой, искренностью и любовью к музыке и песне. Ведь они — универсальный язык, который объединяет сердца, дарит радость и исцеление. Давайте вместе поможем нашим героям и их семьям найти гармонию через творчество и самовыражение".