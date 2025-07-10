В Самарской области пройдет конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии "Звутера"

В июле 2025 года стартовал уникальный конкурс для авторов и исполнителей песен "Звутера" — участниками конкурса могут стать участники СВО, члены их семей, вынужденные переселенцы, а также граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Финалисты запишут свои песни на профессиональной студии, примут участие в съемках на ТВ, и выступят на большом гала-концерте. Лучшие работы будут выложены на все известные музыкальные сервисы.
Цель проекта — создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на территории России. Участие в проекте осуществляется на безвозмездной основе.
Приме заявок открыт на сайте звутера.рф. Здесь же можно познакомиться с правилами и положением конкурса. Заявки можно отправить до 30 ноября 2025 года. До этой даты будут организованы мастер-классы, консультации в формате видеолекций от экспертов проекта.
Номинации конкурса:
- для участников до 18 лет — лучшая песня;
- для участников старше 18 лет — лучшая музыка, лучшая песня, лучший текст.
Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ "Автоград" — одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара.
Эксперты конкурса:
- Михаил Андреев — заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта "Звутера"
- Владимир Салтаев, эксперт Венской академии пения, вокальный педагог звёзд российской эстрады, главный вокальный эксперт проекта "Звутера"
- Дмитрий Марфин, российский киноактер, коуч звёзд российской эстрады по актерскому мастерству
- Максим Вастьянов, врач — невролог, психиатр, автор песен, лауреат конкурсов "Автора!" и "Родники"
Владимир Вастьянов, автор и руководитель проекта "Звутера", шоумен, вокалист, поэт и композитор, победитель национального проекта "Родники" Олега Газманова, лауреат международного конкурса русской песни "Автора" продюсерского центра Игоря Матвиенко, директор и продюсер популярного в Поволжье ВИА "Санитары": "Вместе мы можем многое, и я уверен, что наш проект станет ярким примером того, как музыка и песня могут объединить людей, помочь нашим героям поделиться своими чувствами и найти силу и уверенность в себе".
Михаил Андреев, заслуженный работник культуры РФ, главный эксперт проекта "Звутера": "Мы готовы сделать этот проект особенным, наполнить его теплотой, искренностью и любовью к музыке и песне. Ведь они — универсальный язык, который объединяет сердца, дарит радость и исцеление. Давайте вместе поможем нашим героям и их семьям найти гармонию через творчество и самовыражение".
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!