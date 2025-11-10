16+
Экономика и бизнес

Авито запустил программу профессионального наставничества

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Технологическая платформа Авито запустила внешнюю программу профессионального наставничества "Ментор из Авито". Эксперты компании бесплатно делятся своими знаниями и опытом через индивидуальные менторские сессии. Участники могут лично обсудить карьерные вопросы и перспективы развития в своей сфере с признанными профессионалами, а также сделать пожертвование в благотворительные фонды в знак благодарности.

В команде менторов — ведущие специалисты компании, среди которых Галина Ширанкова, возглавляющая продуктовое направление юнита Messenger, Евгений Троицкий, руководитель продукта кластера Communications, а также Сергей Ермолаев и Андрей Леонтьев, руководители групп разработки, чьи компетенции и опыт помогут участникам программы достичь новых профессиональных высот. На сегодняшний день участники могут выбрать ментора по таким направлениям, как управление продуктом, разработка, развитие бизнеса, клиентский сервис и маркетинг.

Программа "Ментор из Авито" ориентирована на специалистов со стажем от трех лет в своей сфере, стремящихся к развитию до уровня сеньор-специалистов и тимлидов. Все сессии проводятся с возможностью сделать пожертвование в пользу благотворительных фондов, что позволит участникам не только развиваться профессионально, но и внести вклад в общественно значимые инициативы.

"Наши сотрудники по собственной инициативе проводят менторские сессии на внешних площадках. Только за прошлый год мы насчитали более 2 тыс. таких сессий. Этот невероятный опыт и энтузиазм вдохновили нас на создание собственной, более совершенной платформы.

Мы не просто структурировали процесс, а добавили ему новую, социальную цель. Теперь в благодарность за менторскую сессию можно будет сделать взнос в пользу фондов "Знак добра" на Авито. Таким образом, мы объединяем профессиональное развитие с поддержкой важных благотворительных проектов, создавая замкнутый круг добрых дел", — комментирует Александра Волга, руководитель группы по развитию бренда работодателя PDT Авито.

Компания уже шесть лет активно развивает менторинг, ставший популярным инструментом для профессионального роста сотрудников, в рамках своей внутренней программы "Авито Компас". Более 350 менторов из числа сотрудников Авито помогают коллегам развиваться внутри компании. За время существования программы поддержку получили свыше тысячи менти, при этом 87% из них впоследствии сами становятся менторами.

В 2024 году 134 сотрудника Авито стали менторами на внешних площадках. Специалисты уровня сеньор и тимлид из tech-направлений, продуктового менеджмента и дизайна проводят около 350 менторских встреч каждые два месяца — это 2 тыс. сессий в год.

Выбрать своего ментора и подать заявку на участие в проекте "Ментор из Авито" можно до 31 декабря 2025 г. по ссылке https://career.avito.com/mentors/.

