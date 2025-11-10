Водитель легковушки погиб при столкновении с МАЗом под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 ноября, в Волжском районе Самарской автомобилист погиб в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"