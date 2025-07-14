На Проране пройдёт музыкальный фестиваль "Топинамбур 2025"

25–27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур 2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Организаторы — Всероссийский клуб авторов ТОПИНАМБУР — обещают интересную программу, которая взбудоражит, подарит новые эмоции и оставит незабываемые впечатления.

На двух сценах — электрической и акустической — выступят более 40 рок-групп и исполнителей авторской песни Самарской области и регионов России. В числе участников — группы "Даже не знаю", Scaldman, "Аллея Торнадо", "Снежные псы", "Формула солнца" и многие другие.

Специальный гость — Вадим Курылёв ("Электропартизаны")!

Зрителей ждут:

— Живые выступления рок-групп и музыкантов на двух сценах.

— Активности для всей семьи. Детям будет весело, а взрослым не скучно.

— Чистый и просторный пляж — идеальное место для отдыха и купания.

— Ярмарка хендмейда с эксклюзивными изделиями ручной работы.

— Фудкорт и бесплатная питьевая вода.

Не упустите возможность стать частью уникального события! Приезжайте на фестиваль по ту сторону Самары "Топинамбур 2025"!

Подробности в группе фестиваля в ВК.

Билеты по ссылке.

Дети до 14 лет — бесплатно.