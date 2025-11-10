16+
Общество

Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России

МОСКВА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Национальном центре "Россия" состоялся итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, в рамках которого были объявлены имена лауреатов Международной премии "Готов к Победам". Победу в одной из ключевых номинаций — "Наставник года" — одержал руководитель тольяттинского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Табунов.

Фото: СамРО ВОД "Волонтеры Победы"

Форум стал масштабной площадкой, объединившей более 1500 активистов из 89 регионов России и 35 стран мира. В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.

Самой юной участницей из Самарской области стала дочь семьи Лобовых из Сызрани, которая вошла в число финалистов в номинации "Семья года". Девочке — 2 года 8 месяцев. Самый старший представитель региона, 74-летний Николай Бобрешов из Тольятти, многие годы активно участвует в "серебряном" волонтерском корпусе вместе со своей супругой Тамарой.

Сергей Табунов, признанный лучшим наставником страны, является частью Движения с 2015 года, когда он вступил во Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. Возглавив местное отделение "Волонтеров Победы" в Тольятти, он за десятилетие выстроил системную работу с образовательными организациями города и поддержал ряд значимых инициатив в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи.

"Я очень рад этой награде. Моя жизнь неразрывно связана с Движением. Уже 10 лет, и все эти годы меня окружают самые лучшие люди со всей страны. Я хочу сказать огромное "спасибо" всем ребятам, которые в меня верили, поддерживали и всегда поддерживают. Без вас не было бы и этой победы!!! Отдельное "спасибо" хочу сказать своей любимой дочери, я тобой очень горжусь!", — поделился впечатлениями Сергей Табунов.

Международная премия "Готов к Победам" ежегодно отмечает лучших наставников, добровольцев и команды, вносящие значительный вклад в развитие гражданско-патриотических инициатив. Церемония награждения 2024 года прошла в год 10-летия Всероссийского общественного движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ".

В программе форума были стратегические и образовательные сессии по развитию добровольчества, обмен успешными региональными и международными практиками, встречи с Героями России, историками и наставниками, а также культурно-экскурсионные активности, посвященные наследию Великой Победы. В рамках мероприятия были подведены итоги работы Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

