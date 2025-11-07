Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Самарской области реализуются масштабные проекты по обновлению социальной инфраструктуры. В 2025 г. работы по программе ведутся в четырех населенных пунктах: селах Большая Глушица, Исаклы, Утевка и Нефтегорске. Основное внимание уделено объектам для детей.

Для юных жителей Нефтегорского района в рамках госпрограммы реализуются два ключевых проекта: в с. Утевка строится новая детская школа искусств, а в Нефтегорске проводится капитальный ремонт детского сада "Солнышко".

Детская школа искусств была основана в Утевке в 1978 г. и все последующие годы работала в приспособленных помещениях. Сейчас полным ходом идет строительство трехэтажного здания общей площадью 2,5 тыс. кв. м, рассчитанного на 250 учащихся. В современных и комфортных условиях дети смогут заниматься музыкой, хореографией и художественным творчеством. Ученики смогут осваивать академический и эстрадный вокал, игру на баяне, аккордеоне, фортепиано и других инструментах.

"Здание будет оснащено современными инженерными системами, просторным вестибюлем, учебными классами, двумя хореографическими залами и актовым залом на 100 мест. Это будет первое в Утевке здание с лифтом", — сообщил руководитель МКУ "УКС муниципального района Нефтегорский" Евгений Кудияров.

Капитальный ремонт проводится в здании нефтегорского детского сада "Солнышко". Оно было построено и введено в эксплуатацию в 1971 г. и долгое время требовало серьезного обновления. Благодаря участию в госпрограмме в здании уже полностью заменили систему отопления, оконные блоки, отремонтировали кровлю и другие конструкции. Первый этап масштабной реконструкции завершен. Впереди — замена инженерных сетей и отделочные работы.

"Капитального ремонта здание не видело никогда. Мы очень ждали этих глобальных изменений. В наше "Солнышко" мы вернемся в следующем году", — рассказала заведующая детсадом Елена Протвень. Она добавила, что все дизайнерские решения согласуются с родителями.

Помимо этого, в рамках госпрограммы строятся и ремонтируются игровые, рассчитанные на детей разных возрастов, и спортивные площадки.

В 2024 г. в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" для жителей Сергиевского района в пос. Серноводск провели капитальный ремонт здания образовательного центра и Серноводского дома культуры, а также построен музейный комплекс "Серная жемчужина".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что создание комфортных условий на селе остается одним из приоритетов Программы социально-экономического развития региона.