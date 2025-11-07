16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Герои спорта на войне": в Самаре прошел Парад Памяти Михаил Лемжин: "Команда ПГУТИ выстроила крупную ИТ-инфраструктуру на отечественных и открытых решениях" В Самаре начался Парад Памяти Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс" 2025 "Встреча с главой государства вдохновила на новые победы": коллектив и воспитанники "Орбиты" поделились впечатлениями от визита президента

Общество

"Герои спорта на войне": в Самаре прошел Парад Памяти

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 ноября, на площади Куйбышева состоялся юбилейный XV Парад Памяти, посвященный 84-й годовщине легендарного Военного парада 1941 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В годы Великой Отечественной войны запасная столица СССР — город Куйбышев — продемонстрировала несокрушимую волю советского народа к победе. Сегодня мероприятие, тема которого — "Герои спорта на войне", — это дань глубокого уважения и вечной памяти людям, чье мужество, самопожертвование и безграничная любовь к родине навсегда останутся нравственным ориентиром для всех поколений.

Вместе с ветеранами в торжественном мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, а также делегаты форума "Россия — спортивная держава", который в эти дни проходит на самарской земле. В числе почетных гостей парада — бойцы специальной военной операции, включая участников "Школы героев", которая стала продолжением президентской программы "Время героев".

Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул историческое значение парада 1941 года: "Тогда он продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Показал готовность Красной армии дать достойный отпор фашистским захватчикам и укрепил веру в победу. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, как и военные парады в Москве и Воронеже, по сей день остаются символом несокрушимости духа нашего народа".

Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны. В этом году к участию в нем присоединились парадные расчеты из всех регионов Приволжского федерального округа, Курской области и Донецкой Народной Республики.

Торжественным маршем по главной площади города прошли 125 парадных расчетов, объединивших свыше 7,5 тыс. человек из 16 регионов России. В строю — подразделения силовых структур, представители военно-патриотических клубов, казачьих отрядов, ветеранских организаций, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из регионов страны, а также самарских предприятий. Прохождение парадных расчетов и военной техники сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

"Сегодня Парад Памяти приобретает особое звучание. Ведь сейчас, как и более 80-ти лет назад, духовная сила, единство народа в борьбе с врагом важны не меньше, чем самое передовое оружие и новейшие технологии, — отметил руководитель области. — Парад не только напоминает о великом подвиге нашего народа, но и вдохновляет нас продолжать дело, вверенное нам дедами и прадедами. Отстаивать мир и свободу родной земли, беречь ее от врагов. Смотря на наше единство, с уверенностью, как и в те грозные сороковые, когда решалась судьба страны, можем сказать, что враг будет разбит, Победа будет за нами!"

В нынешних условиях, когда наши бойцы доблестно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, предприятия обеспечивают всем необходимым, а граждане оказывают всемерную поддержку участникам спецоперации и их семьям, а также жителям Донбасса и Новороссии, сплоченность общества приобретает фундаментальное значение.

"Мы с вами вновь на этой площади демонстрируем нашу сплоченность на основе уважения к подвигам предков и любви к России. Мы показываем единство и консолидацию вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул губернатор.

С приветственным словом к участникам обратился Герой РФ, начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Владислав Головин. Он отметил, что сегодня внуки и правнуки участников легендарного парада 1941 года сражаются на передовой с тем же врагом — нацизмом, только в новом обличье. "Подвиги наших предков вдохновляют российских бойцов в зоне специальной военной операции", — подчеркнул Герой России.

Говоря о теме парада, он также акцентировал, что спортсмены — те же защитники интересов нашей страны — являются олицетворением силы, воли и целеустремленности. "Сила духа решает все, и нынешние спортсмены, волонтеры, защитники и все граждане России, имея общую задачу по защите своей страны, вносят вклад на своем участке фронта", — сказал Владислав Головин.

Владислав Головин выразил благодарность губернатору Вячеславу Федорищеву и правительству региона за трепетное отношение к истории нашей страны и организацию юбилейного парада.

Патриотический проект Парад Памяти впервые был реализован в 2011 г. по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. С тех пор стал народным движением, символом сплочения людей разных возрастных и социальных групп, национальностей и вероисповеданий, политических партий и движений.

Парад Памяти отсылает к событиям Великой Отечественной войны, когда в ноябре 1941 г. парады в СССР состоялись в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский был самым длительным и массовым. Свыше 20 тыс. военнослужащих и 178 тыс. жителей города, партийные и советские деятели СССР, иностранные послы и военные атташе, российские и западные журналисты участвовали в параде, который принимал маршал СССР Климент Ворошилов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30