Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области начали формировать реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В декабре 2025 г. правительство региона приняло постановление о развитии креативных индустрий в Самарской области, согласно которому теперь к задачам регионального министерства экономического развития и инвестиций также относятся содействие развитию субъектов креативных индустрий, разработка и реализация механизмов господдержки этой категории предпринимателей, формирование и ведение реестра креативных индустрий.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом", - рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Работа с креативными индустриями позволит внедрять отраслевые инструменты господдержки: льготные займы, конкурсы грантов, образовательные программы, участие в выставках, фестивалях и ярмарках, содействие в сертификации продукции.

Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.

Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.

Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр креативных индустрий, созданный на базе регионального центра "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Также можно сделать это по электронной почте CKI.063@yandex.ru.

С подробной информацией (критериями включения в реестр, списком необходимых документов) можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru в разделе "Реестр креативных индустрий Самарской области".

