Экономика и бизнес

В номинации Всероссийской премии победила предпринимательница из Самарской области

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Победителем в номинации "Молодой самозанятый года" юбилейной 15-й Всероссийской премии "Молодой предприниматель России" стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области. Предпринимательница занимается производством натуральной молочной продукции по собственной рецептуре, а также разрабатывает карты питания и ухода для животных.

Финал и подведение итогов премии состоялись в рамках форума "Созидатели. Итоги года — Росмолодёжь. Предпринимай и Росмолодёжь. Профи". Партнером специальной номинации "Молодой самозанятый года" выступила платформа Авито Услуги.

Поддержка этой категории особенно актуальна на фоне растущей роли самозанятых в экономике: по данным ФНС, число самозанятых в России превысило 14,1 млн человек, что составляет почти 19% от всего трудоспособного населения. Его главные преимущества — простота регистрации и отчетности, низкая налоговая ставка (4–6%) и возможность совмещения с работой по трудовому договору.

"Самозанятость перестала быть просто налоговым экспериментом — сегодня это мощный драйвер рынка и фундамент развития малого бизнеса в регионах. Такой формат дает людям свободу: минимальные риски на старте позволяют предпринимателям смелее пробовать новое, находить свою нишу и масштабироваться. Для многих это становится первой, самой важной ступенью на пути к созданию крупного дела. Мы видим этот рост изнутри и рады поддерживать тех, кто готов превращать навыки в успешное дело", — отметил директор по взаимодействию с госорганами "Авито Услуг" Константин Агула.

"За этот год мы провели свыше тысячи событий в рамках профильного направления для молодых предпринимателей "Росмолодёжь. Предпринимай". Ребята предлагают решения для перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, развивают ИТ-технологии и креативные индустрии, создают социальные предприятия. В рамках нацпроектов "Молодёжь и дети" и "Кадры" мы поддерживаем инициативы молодых предпринимателей, а также уделяем особое внимание развитию начинающих специалистов, чтобы молодые люди могли воплощать свои идеи в России и реализовывать свои бизнес-проекты по всей стране", — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

"Наша история началась с мечты о натуральном молоке — мы начинали с нескольких коров, а благодаря муниципальной субсидии открыли сыроварню. Наше главное правило — "счастливые коровы — счастливое молоко": мы уделяем внимание не только питанию, но и досугу животных, что делает вкус наших сыров по-настоящему нежным. Победа стала для нас огромной радостью и неожиданностью — это подтверждение, что наш труд ценят. Мы не планируем останавливаться и будем развивать ферму дальше! Не бойтесь начинать в сельском хозяйстве — это пространство для творчества, главное любить своё дело и верить в его смысл", — поделилась Мария Караулова.

Победительница получила специальные условия на продвижение своих услуг на Авито, а также возможность пройти консультацию по развитию бизнеса от одного из топ-менеджеров компании. Премия "Молодой предприниматель года" вручается в России с 2010 года — она призвана выявлять и поощрять активную молодежь, которая строит прозрачный и социально ответственный бизнес.

