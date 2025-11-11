16+
Малый бизнес Экономическая политика

Завершается прием заявок на участие во Всероссийской премии "Предприниматель года"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Представителей бизнеса Самарской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии "Предприниматель года".

Фото: оргкомитет Всероссийской премии "Предприниматель года"

Заявки принимают до 30 ноября по ссылке. Предпринимательская премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой страны.

Целями Премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 г. премия проводится по 29 номинациям. На данном этапе оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях: "Беспилотные системы", "Роботизация и автоматизация" и "Импортозамещение и локализация" в дополнение к традиционно существующим номинациям. Кроме этого, участники могут предложить свою номинацию.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.

"Премия уже много лет объединяет самых ярких представителей российского бизнеса. Участие в премии — это инвестиция в репутацию и развитие компании, укрепление имиджа, доступ к новым возможностям и шанс вписать свое имя в историю российского предпринимательства", — отметила Инна Евсина, руководитель оргкомитета Всероссийской премии "Предприниматель года".

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. Награждение лауреатов проведут известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии.

