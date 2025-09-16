16+
Малый бизнес

Более 200 предпринимателей региона представили свою продукцию на ярмарках от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С начала года областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" провели шесть ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 220 предпринимателей и самозанятых региона.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся и как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий.

14 сентября большая ярмарка "Мой бизнес 63" стала частью программы празднования Дня города в Самаре. В течение всего дня она работала на площади им. Куйбышева и собрала на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, одежды, украшений, детских игрушек.

"Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. На День города центр "Мой бизнес" традиционно организовывает выставку-продажу и предоставляет гражданам возможность бесплатно представить свою продукцию. В этот раз 19 производителей смогли воспользоваться мерой поддержки и найти своих клиентов", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В день рождения областной столицы свою продукцию жителям и гостям города представил предприниматель из Пестравского района. Сергей Сорокин — пчеловод со стажем более 20 лет. На ярмарку привез мед, прополис, свечи из воска, полезные медовые сладости.

"В  ярмарке от центра "Мой бизнес" участвую впервые. Подал заявку — и мне одобрили участие. Люди подходят, интересуются, есть продажи. Как реклама — очень полезно. Все организованно хорошо, надеюсь еще поучаствую в таких маркетах", — рассказывает Сергей.

Иван Петров с супругой представили на ярмарке свою "Лавку диковинных вещиц". Детское увлечение сказками, фэнтезийными книгами переросло в маленький бизнес. На прилавке: свечи, кошельки, украшения и аксессуары — все в сказочной тематике.

"Мы на ярмарке во второй раз, очень рады были сюда попасть — хороший праздник, проходимое место. Люди подходят, подписываются на соцсети, некоторые вещи уже обрели хозяев", — делится предприниматель.

До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж. Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе "Календарь мероприятий" сайта mybiz63.ru.

