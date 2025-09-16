Компания "Транспорт Будущего" приглашает к участию в конкурсе по бизнес-администрированию

Компания "Транспорт Будущего" объявила о начале открытого образовательного конкурса, посвящённого работе службы бизнес-администрирования.

Попробовать свои силы, почувствовать себя настоящими менеджерами по бизнес-процессам и получить призы могут все желающие, сообщили в компании.

Как это работает: