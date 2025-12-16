Профессионалы инженерных систем: как OLBO ENGINEERING стало одним из лидеров рынка в Самарской области

Вдыхая жизнь в здания и производства. С такой философией самарская компания OLBO Engineering работает на рынке проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем более 10 лет, постоянно развивая всё новые и новые направления деятельности. Сейчас в арсенале команды есть и сложные технические решения, и кейсы по импортозамещению. Однако компания не собирается останавливаться на этом и планирует дальнейшее развитие, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

В постоянном развитии

OLBO Engineering была основана в 2008 года. Руководство компанией осуществляют учредитель и директор Олег Филатов, имеющий большой практический опыт работы установки инженерных систем, и технический директор Антон Коромыслов, который проектировал коммуникации для многих знаковых объектов Самары.

Начинала команда OLBO Engineering с монтажных работ, но постепенно расширяла спектр оказания услуг. Сейчас она проектирует, устанавливает и обслуживает инженерные системы: отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования, в том числе удовлетворяя спрос на автоматизацию и диспетчеризацию коммуникаций, а также энергоэффективные и "умные" решения.

В число постоянных клиентов компании входят крупные промышленные предприятия, сельхозпроизводители, торговые центры, застройщики и муниципальные власти. География оказания услуг по проектированию — вся Россия и ближнее зарубежье, монтажных и сервисных услуг — Самарская область и другие регионы Приволжского федерального округа.

"Например, мы устанавливали все инженерные коммуникации в ФОКе "Орбита" в Самаре, который в ноябре посетил президент РФ Владимир Путин. Также наша команда работала над восстановлением канализационной насосной станции для бассейна ЦСК ВВС, проектированием системы противодымной вентиляции всего торгового центра Letout и наружных сетей для ЗАО "Нефтефлот", установкой системы канализации на мясоперерабатывающем заводе в Алексеевке, насосных станций и водопровода для СПК им. Куйбышева. В этом году мы выполняли заказы для многих ресторанов, чтобы посетители могли там отдыхать в комфортном климате", — рассказал Олег Филатов.

Антон Коромыслов, в свою очередь, отметил, что компания работает в режиме постоянного развития. Сейчас в ее арсенале есть и сложные технические решения.

"Например, это проектирование и установка систем промышленной аспирации, которые позволяют очистить воздух от пыли, дыма и газов на производстве. Данное направление очень востребовано, так как специалистов, обладающих соответствующими навыками, в стране очень мало. Большинство из них работали в советские годы в сельскохозяйственных институтах и сейчас уже находятся на пенсии. Мы по мере возможности закрываем эту потребность. Например, делали систему аспирации для элеватора "Подбельского ХПП", — объяснил Антон Коромыслов. — Также на фоне санкций возник спрос на ремонт промышленного холодильного оборудования (американского и европейского производства) в торговых центрах, и мы его успешно удовлетворяем. В этом году провели работы в ТЦ "Гудок".

Каждому клиенту OLBO Engineering предлагает индивидуальный подход и помощь в подборе оборудования, монтажа и обслуживания. Особое внимание уделяется удовлетворению пожеланий заказчика и обеспечению качества работ. Не отказывает компания и в исправлении ситуаций с неправильно смонтированными инженерными системами, зачастую выступая для некоторых организаций как скорая помощь. Ведь без правильной работы коммуникаций зачастую останавливаются производства, а в жилых домах — ухудшается качество жизни.

В тренде импортозамещения

У OLBO Engineering отлажены партнерские отношения с поставщиками и производителями, что позволяет выполнять заказы в короткие сроки по конкурентным ценам. Сейчас в большей степени на объектах компании используется отечественное и китайское оборудование, а также комплектующие из других дружественных стран. Однако сохранились возможности заказа европейских комплектующих по параллельному импорту.

"Конечно, жаль, что с нашего рынка ушли европейцы. Они поставляли качественное оборудование. Но просадки мы не почувствовали. Не было такого, чтобы мы не получили какого-то необходимого оборудования. Всё успешное замещается отечественными и китайскими производителями. Плюс — мы сервисники по всей тепловой автоматике и насосному оборудованию. Нам самим интересно, чтобы оборудование производили здесь. Потребуется открытие сервиса в Поволжье, и производитель может прийти к нам", — считает Олег Филатов.

В OLBO Engineering уверены, что развитие производителей отечественного оборудования, которое сейчас ведется при поддержке государства, способствует как повышению качества комплектующих, так и укреплению строительной отрасли в целом. Сама компания также принимает участие в программе импортозамещения.

"Мы практикуем обратный инжиниринг. У нас был один крупный контракт. У заказчика стояли огромные американские насосы. Но запчасти для них сейчас в Россию не привезти. Мы забирали эти насосы к себе на базу, сканировали и делали 3D-чертежи, по которым заказчик производил запчасти уже на российских заводах. Благодаря этому ему удалось обеспечить полноценное функционирование своего производства", — объяснил Антон Коромыслов.

"Растим специалистов широкого профиля"

Главное достояние OLBO Engineering — команда высококлассных специалистов: от проектировщиков и инженеров до слесарей. При этом компания активно привлекает к работе молодежь, не жалея ресурсов на их обучение и развитие.

"Старая гвардия потихонечку уходит ввиду возраста. Образование (не в упрек, но тем не менее это факт) оставляет желать лучшего. Ребята выходят очень сырыми, поэтому приходится вкладывать свои ресурсы именно на подготовку молодых специалистов. Но мы считаем, что за ними будущее. Поэтому не жалеем времени, усилий и знаний на их развитие", — отметил Антон Коромыслов.

Олег Филатов отметил, что такой подход в том числе обусловлен нехваткой кадров на рынке: "Это огромная проблема. Работы много, а вот рук не хватает".

При этом OLBO Engineering активно занимается повышением квалификации как руководства компании, так и рядовых сотрудников:

"У нас люди растут профессионально и становятся специалистами широкого профиля. Простые сантехники проходят обучение и уходят на объекты по монтажу систем вентиляции, по изоляции воздуховодов, трубопроводов. Для них это повышение и квалификации, и оплаты труда".

Руководители компании также работают над повышением своей квалификации, чтобы повысить эффективность работы всей команды. Антон Коромыслов в 2025 году вышел в финал V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", обойдя тысячи представителей данной сферы из разных регионов России и некоторых зарубежных стран. Одним из преимуществ стала образовательная программа, включающая стратегические сессии, тренинги и мастер-классы ведущих экспертов рынка.

Фото: Александра Белова

При этом команда OLBO Engineering уделяет внимание и социальным проектам. Среди благотворительных акций компании — высадка деревьев, отправка гуманитарной помощи в зону СВО, Курскую и Белгородскую области.

План на расширение

В планах OLBO Engineering — развитие новых направлений работы и выход на рынки других регионов России. Правда, для последнего требуется стабилизация экономической обстановки. Руководители компании говорят, что в ближайшем будущем предстоит адаптироваться к повышению НДС и другим изменениям законодательства.

И всё же OLBO Engineering планирует увеличение проектного отдела для обеспечения постоянно растущего спроса на проектные работы. Также компания собирается заняться сервисным обслуживанием климатического оборудования.

"Мы всегда ставим себе сложные задачи и стараемся их решать, тем самым обеспечивая свой рост как профессионалов и как организации. Качественное обустройство инженерных сетей критически важно в нашей жизнедеятельности. Строители возводят бетонные коробки, а мы вдыхаем в них жизнь, чтобы люди могли комфортно в них жить, производства — эффективно работать", — отметил Антон Коромыслов.