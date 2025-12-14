16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Роснано" вновь привлекает Владимира Аветисяна к субсидиарной ответственности МСП в Самарской области демонстрирует рост Федеральный проект "Кадры в АПК" в Самарской области: молодые ученые внедряют научные инициативы Какие отрасли в Самарской области показали рост в 2025 году В Самарской области 13 малых сел подключены к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2025 году

Экономика и бизнес

"Роснано" вновь привлекает Владимира Аветисяна к субсидиарной ответственности

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян вновь оказался среди ответчиков по иску "Роснано", пишет РБК.  

Группа "Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. В числе ответчиков — бывшие члены правления Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Сергей Калюжный и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 г., его целью было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. "При реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречие с целями деятельности "Роснано" и нормативными актами компании. Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием", — утверждают в компании. В итоге достичь поставленных целей не удалось, как и вернуть потраченные средства.

Напомним, это уже не первый иск "Роснано" к Владимиру Аветисяну за нереализованный проект компании. 

 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4