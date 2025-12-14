"Роснано" вновь привлекает Владимира Аветисяна к субсидиарной ответственности

Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян вновь оказался среди ответчиков по иску "Роснано", пишет РБК.

Группа "Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. В числе ответчиков — бывшие члены правления Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Сергей Калюжный и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 г., его целью было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. "При реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречие с целями деятельности "Роснано" и нормативными актами компании. Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием", — утверждают в компании. В итоге достичь поставленных целей не удалось, как и вернуть потраченные средства.

Напомним, это уже не первый иск "Роснано" к Владимиру Аветисяну за нереализованный проект компании.