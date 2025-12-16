16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Бывших руководителей "Больверка" привлекут к субсидиарной ответственности

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Бенефициаров обанкротившегося ООО "Больверк" Сергея Шипицина и Евгению Фрид привлекут к субсидиарной ответственности по долгам компании. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области в декабре текущего года, о чем сообщается в КАД ВАС.

Сергея Шипицина (слева) привлекут к субсидиарной ответственности Сергея Шипицина (слева) привлекут к субсидиарной ответственности
Фото: Владимир Котмишев

При этом сумма субсидиарной ответственности будет установлена лишь после окончания расчетов с кредиторами должника, отмечается в определении суда. Пока же производство в этой части приостановлено. Согласно информации, имеющейся в заявлении конкурсного управляющего о привлечении Евгении Фрид к ответственности, в реестр кредиторов включены требования на более 3,8 млрд рублей. 

Напомним, компания "Больверк" была признана банкротом в июле 2020 года. По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" зарегистрировано в 2008 г. в Самаре. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственным собственником общества является Станислав Лобань, правда 100% его доли находится в залоге у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", директором до введения конкурсного производства был Сергей Шипицин. 

Евгения Фрид, по данным ИАС Seldon Basis, возглавляла ООО "Больверк" с 2013 по 2016 годы, а в 2019 году занимала должность заместителя директора компании по экономике и финансам. Информация об этом содержится в заявлении конкурсного управляющего о привлечении ее к субсидиарной ответственности. 

До старта процедуры банкротства ООО "Больверк" весьма активно взаимодействовало с госструктурами в качестве подрядчика. Так, по информации ИАС Seldon Basis, обществом было заключено 49 контрактов в общей сложности на 15,1 млрд рублей. Крупнейшим из них был контракт на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области, стоимость его составляла 7,3 млрд рублей. Но в ноябре 2019 года он был расторгнут.

И именно этот контракт стал причиной возбуждения впоследствии уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) из-за предполагаемого хищения более 1 млрд рублей. 

Фигурантами этого дела стали Сергей Шипицин, Евгения Фрид, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин и его первый заместитель Виталий Данилов. В процессе расследования Евгения Фрид, по информации самарских СМИ, уехала в Израиль и была объявлена в международный розыск. В отношении остальных трех фигурантов расследование дела завершилось в 2023 году, затем длительное время "гуляло" по судам разных регионов, поскольку правоохранители никак не могли определиться с подсудностью. И в июле 2025 г. стартовало его рассмотрение в Советском районном суде Самары. Процесс пока не завершен. 

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

