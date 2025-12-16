Бывших руководителей "Больверка" привлекут к субсидиарной ответственности

Бенефициаров обанкротившегося ООО "Больверк" Сергея Шипицина и Евгению Фрид привлекут к субсидиарной ответственности по долгам компании. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области в декабре текущего года, о чем сообщается в КАД ВАС.

При этом сумма субсидиарной ответственности будет установлена лишь после окончания расчетов с кредиторами должника, отмечается в определении суда. Пока же производство в этой части приостановлено. Согласно информации, имеющейся в заявлении конкурсного управляющего о привлечении Евгении Фрид к ответственности, в реестр кредиторов включены требования на более 3,8 млрд рублей.

Напомним, компания "Больверк" была признана банкротом в июле 2020 года. По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" зарегистрировано в 2008 г. в Самаре. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственным собственником общества является Станислав Лобань, правда 100% его доли находится в залоге у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", директором до введения конкурсного производства был Сергей Шипицин.

Евгения Фрид, по данным ИАС Seldon Basis, возглавляла ООО "Больверк" с 2013 по 2016 годы, а в 2019 году занимала должность заместителя директора компании по экономике и финансам. Информация об этом содержится в заявлении конкурсного управляющего о привлечении ее к субсидиарной ответственности.

До старта процедуры банкротства ООО "Больверк" весьма активно взаимодействовало с госструктурами в качестве подрядчика. Так, по информации ИАС Seldon Basis, обществом было заключено 49 контрактов в общей сложности на 15,1 млрд рублей. Крупнейшим из них был контракт на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области, стоимость его составляла 7,3 млрд рублей. Но в ноябре 2019 года он был расторгнут.

И именно этот контракт стал причиной возбуждения впоследствии уголовного дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) из-за предполагаемого хищения более 1 млрд рублей.

Фигурантами этого дела стали Сергей Шипицин, Евгения Фрид, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин и его первый заместитель Виталий Данилов. В процессе расследования Евгения Фрид, по информации самарских СМИ, уехала в Израиль и была объявлена в международный розыск. В отношении остальных трех фигурантов расследование дела завершилось в 2023 году, затем длительное время "гуляло" по судам разных регионов, поскольку правоохранители никак не могли определиться с подсудностью. И в июле 2025 г. стартовало его рассмотрение в Советском районном суде Самары. Процесс пока не завершен.