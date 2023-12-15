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Преступления Происшествия

Двоих руководителей "Больверка" обвиняют в мошенничестве на миллиард

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилось расследование уголовного дела двоих руководителей ООО "Больверк", которых обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщает СК РФ.

Фото: rosmorport.ru

По версии следствия, обвиняемые получили аванс для строительства Международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области. Подрядчик использовал более дешевые материалы и не выполнил часть работ. При этом с декабря 2017 г. по ноябрь 2019 г. они получили более 3 млрд рублей. Из этих денег 1 млрд 138 млн руб. в итоге ушли на счета на счета аффилированных организаций.

Во время следствия, арестовали имущество одного из руководителей на 500 млн рублей.
Теперь дело отправится в суд. При этом один из фигурантов дела ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — его дело уже рассматривают в суде. Кроме того, еще одна участница преступной группы скрылась. Ее объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Напомним, "Больверк", аффилированный семье экс-главы Сергиевского района Анатолия Шипицина, в июле 2020 г.  был признан банкротом. До того компания успешно набирала контракты по всей России. Крупнейшим был контракт на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Но в ноябре 2019 г. он был расторгнут.

Помимо этого, в 2022 г. в отношении бывшего директора "Больверка" возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считало, что руководитель занизил сумму налогооблагаемой базы за период с января 2018 г. по июль 2019 года. В налоговые декларации внесли ложные сведения, был создан фиктивный документооборот с поставщиком. В результате бюджет РФ не получил 45 млн рублей.

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