Директор банкротящегося "Больверка" трудоустроился в "Стройтрансгаз"

Директор банкротящегося ООО "Больверк" Сергей Шипицин трудоустроился в "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, пишет "Самарское обозрение". В одной из крупнейших в России строительных групп Шипицин занял пост директора по инфраструктурному развитию региональных проектов.

Напомним, "Больверк" в июле прошлого года был признан банкротом. До этого компания успешно набирала контракты по всей России. Крупнейшим был контракт на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Но в ноябре 2019 г. он был расторгнут.

Именно из-за этого контракта впоследствии было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд рублей. Как сообщалось ранее, по делу были задержаны четыре человека, в том числе и Сергей Шипицин. Сначала он был переведен под домашний арест, затем меру пресечения изменили на залог в 3 млн рублей.

А в сентябре 2020 г. Шипицина задерживали - на этот раз по делу о хищении в банке "Возрождение" более 1,5 млрд руб. через гарантии.