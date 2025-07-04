Самарские синоптики спрогнозировали солнце и тепло к началу следующей недели

В Приволжском УГМС по традиции составили краткосрочный прогноз погоды на 4-8 июля в Самарской области. По данным синоптиков в выходные в регионе местами еще пройдут дожди, но уже к началу следующей недели погоду войдет в привычный для июля ритм: установятся жара и солнце.

В пятницу, 4 июля, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

В субботу, 5 числа, в регионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C. Днем +25…+30 °C, кратковременный дождь, местами гроза.

6 июля в Самарской области сохранится облачная погода. Кратковременные дожди с грозами возможны и днем, и ночью. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы +11…+16 °C, днем +20…+25 °C.

В понедельник, 7 июля, в губернии осадков не ожидается. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +21…+26 °C.

8 числа — по-прежнему без осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, днем +24…+29 °C.