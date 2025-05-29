Недострой на ул. Дыбенко в Самаре купила компания, близкая владельцам ТЦ "Империя"

Недостроенный корпус обанкротившейся Самарской гуманитарной академии на ул. Дыбенко выкупила компания, близкая владельцам ТЦ "Империя".

Учебный корпус и трансформаторная подстанция на ул. Дыбенко, 21 площадью застройки в 762 кв. м и степенью готовности в 15% выставлялись на торги еще в прошлом году. Однако тогда при начальной цене в 36 млн руб. на него не нашлось покупателей.

Повторные торги были объявлены в феврале 2025 г. с начальной ценой в 32,4 млн рублей. Процедура предполагала поэтапное снижение цены при отсутствии заявок. В итоге победителем торгов было признано ООО "Рубин СМ", предложившее за объект 9,9 млн рублей. Результаты торгов были опубликованы на Федресурсе 15 мая.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Рубин СМ" было создано в 2016 г. и зарегистрировано по адресу самарского ТЦ "Империя" — Московское шоссе, 163А. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., баланс — 101,3 млн рублей. С 2020 г. "Рубин СМ" компания показывает нулевую выручку и убытки. Учредителями компании в равных долях выступают Жанна Блажевич и Михаил Панченко, пост директора занимает Тамара Панченко. По данным СМИ, все они являются родственниками владельцев ТЦ "Империя" братьев Александра и Дмитрия Панченко. В частности, Жанна Блажевич — это супруга Дмитрия Панченко, мать Михаила и Тамары Панченко.

Основным видом деятельности "Рубин СМ" указано управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. При этом в картотеке дел Арбитражного суда Самарской области есть данные о том, что в 2016 и 2017 гг. компания привлекалась к ответственности за нарушения при строительстве многоэтажного дома в Новокуйбышевске по ул. Свердлова, 17.

Частное образовательное учреждение "Самарская гуманитарная академия" было учреждено в 1992 году. Учредителями академии выступали министерство имущественных отношений Самарской области, департамент управления имуществом Самары, Самарское епархиальное управление РПЦ, Самарский государственный университет, региональный Союз юристов, ЗАО "Системы менеджмента и производства" и девять физических лиц, среди которых ректор Наталья Воронина.

В 2020 г. у вуза истек срок действия государственной аккредитации и он прекратил работу, а в 2022 г. был признан банкротом.

В 2024 г. прокуратура области сообщала, что долги по зарплате перед 20 бывшими работниками на 1,2 млн руб. были переуступлены ООО "Аврора", владелец которого погасил задолженность. Речь идет об учрежденном в 2023 г. ООО "Аврора" Натальи Исаевой и руководителя нескольких строительных компаний Александра Праздникова. Праздников впоследствии вошел в дело о банкротстве, как правопреемник одного из преподавателей.

ООО "СЗ "Архитектор" Александра Праздникова строит ЖК "Дом у Космопорта-2", который находится на ул. Дыбенко, недалеко от бывшей площадки Самарской гуманитарной академии.