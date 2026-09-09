Строительство ЖК "Садовая" в Самаре завершат до конца года

В Самарской области продолжается системная работа по восстановлению прав участников долевого строительства. Одним из ключевых объектов, находящихся на завершающей стадии, является ЖК "Садовая", расположенный в границах улиц Вилоновской, Садовой, Рабочей и Самарской в Самаре.

фото: минстрой СО

Строительные работы планируется полностью завершить до конца 2026 года. В настоящее время полностью готов фасад здания, ведется внутренняя отделка лестничных клеток и мест общего пользования, монтируются вентиляционные системы и ограждения, устанавливаются радиаторы в квартирах. Параллельно прокладываются кабельные линии и благоустраивается прилегающая территория. Ежедневно на объекте задействовано более 50 человек.

Завершение строительства второй и третьей секций в 2026 году позволит восстановить права оставшихся 160 участников долевого строительства.

Финансирование завершающего этапа строительства осуществляется за счет средств областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ход выполнения работ находится на личном контроле врио министра строительства Самарской области Александра Фомина.

"Восстановление прав обманутых дольщиков — одна из чувствительных тем нашей работы. Мы системно занимаемся этим вопросом. Каждый объект разбираем отдельно, смотрим, что необходимо для его завершения. Люди должны понимать, когда и как получат своё жильё", — отметил глава областного минстроя.