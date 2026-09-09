В Самаре открылся форум "Химия большой страны"

Во вторник, 8 сентября, в Самаре начал работу форум "Химия большой страны". Ключевое отраслевое событие региона объединило представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших химических предприятий, научных и образовательных организаций, институтов развития и экспертного сообщества.
В первый день форума участники обсудили перспективы развития химической промышленности Самарской области, реализацию национального проекта "Новые материалы и химия", технологическую независимость отрасли, развитие биоэкономики, отечественные технологии переработки углеводородного сырья и инструменты финансирования инвестиционных проектов.
В рамках пленарной сессии форума "Химия большой страны. Самара" директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов обозначил приоритеты государственной политики в отрасли, перспективы реализации национального проекта "Новые материалы и химия", а также новые возможности для регионов в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".
"Химическая промышленность сегодня — одна из базовых отраслей, от которой зависит устойчивость всей экономики. Она обеспечивает материалами машиностроение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, энергетику, фармацевтику и другие сферы. Для Самарской области химическая промышленность — не только исторически сложившаяся специализация, но и важное направление будущего роста. Здесь уже работают предприятия, которые формируют промышленный профиль области и создают основу для новых проектов", — подчеркнул Артур Смирнов.
Он отметил, что национальный проект "Новые материалы и химия" реализуется второй год и нацелен на формирование современных производственных цепочек, сокращение импортозависимости по критически важным направлениям и создание условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Особую роль в промышленной экосистеме области играют предприятия смежных и потребляющих химическую продукцию отраслей — авиационного и машиностроительного комплексов, для которых важны современные полимерные, композитные и химические материалы, становящиеся частью конечной высокотехнологичной продукции.
Отдельное внимание в выступлении директор департамента уделил нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", который реализуется с 2026 года.
"Это взаимодополняющие направления: традиционная химия дает масштаб, компетенции и инфраструктуру, а биотехнологии открывают новые рынки, повышают ресурсную эффективность и формируют продукцию с большей добавленной стоимостью. Призываем крупные промышленные компании активнее включаться в биоэкономическую повестку", — сказал Артур Смирнов.
По его словам, речь идет не только о замене традиционного сырья, но и о создании новых цепочек переработки отходов, использовании возобновляемых компонентов, производстве биотоплива, биополимеров, биологических средств защиты растений и кормовых добавок.
Минпромторг России оказывает комплексную поддержку на всех этапах жизненного цикла промышленного проекта — от НИР и реинжиниринга до строительства и ввода в эксплуатацию производственных площадок.
"Господдержка позволяет не просто запускать отдельные проекты, а выстраивать в регионе полноценные цепочки создания стоимости — от сырья и компонентов до готовой промышленной продукции. Важно, что Самарская область уже использует данные механизмы и обладает достаточным промышленным потенциалом для новых проектов", — подчеркнул Артур Смирнов.
Он добавил, что департамент химической промышленности готов сопровождать инициативы предприятий: помогать с формированием проектных паспортов, поиском технологических партнеров, включением в отраслевые планы и подбором мер поддержки.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.