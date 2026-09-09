В Самаре открылся форум "Химия большой страны"

Во вторник, 8 сентября, в Самаре начал работу форум "Химия большой страны". Ключевое отраслевое событие региона объединило представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших химических предприятий, научных и образовательных организаций, институтов развития и экспертного сообщества.

В первый день форума участники обсудили перспективы развития химической промышленности Самарской области, реализацию национального проекта "Новые материалы и химия", технологическую независимость отрасли, развитие биоэкономики, отечественные технологии переработки углеводородного сырья и инструменты финансирования инвестиционных проектов.

В рамках пленарной сессии форума "Химия большой страны. Самара" директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов обозначил приоритеты государственной политики в отрасли, перспективы реализации национального проекта "Новые материалы и химия", а также новые возможности для регионов в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики".

"Химическая промышленность сегодня — одна из базовых отраслей, от которой зависит устойчивость всей экономики. Она обеспечивает материалами машиностроение, транспорт, строительство, сельское хозяйство, энергетику, фармацевтику и другие сферы. Для Самарской области химическая промышленность — не только исторически сложившаяся специализация, но и важное направление будущего роста. Здесь уже работают предприятия, которые формируют промышленный профиль области и создают основу для новых проектов", — подчеркнул Артур Смирнов.

Он отметил, что национальный проект "Новые материалы и химия" реализуется второй год и нацелен на формирование современных производственных цепочек, сокращение импортозависимости по критически важным направлениям и создание условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Особую роль в промышленной экосистеме области играют предприятия смежных и потребляющих химическую продукцию отраслей — авиационного и машиностроительного комплексов, для которых важны современные полимерные, композитные и химические материалы, становящиеся частью конечной высокотехнологичной продукции.

Отдельное внимание в выступлении директор департамента уделил нацпроекту "Технологическое обеспечение биоэкономики", который реализуется с 2026 года.

"Это взаимодополняющие направления: традиционная химия дает масштаб, компетенции и инфраструктуру, а биотехнологии открывают новые рынки, повышают ресурсную эффективность и формируют продукцию с большей добавленной стоимостью. Призываем крупные промышленные компании активнее включаться в биоэкономическую повестку", — сказал Артур Смирнов.

По его словам, речь идет не только о замене традиционного сырья, но и о создании новых цепочек переработки отходов, использовании возобновляемых компонентов, производстве биотоплива, биополимеров, биологических средств защиты растений и кормовых добавок.

Минпромторг России оказывает комплексную поддержку на всех этапах жизненного цикла промышленного проекта — от НИР и реинжиниринга до строительства и ввода в эксплуатацию производственных площадок.

"Господдержка позволяет не просто запускать отдельные проекты, а выстраивать в регионе полноценные цепочки создания стоимости — от сырья и компонентов до готовой промышленной продукции. Важно, что Самарская область уже использует данные механизмы и обладает достаточным промышленным потенциалом для новых проектов", — подчеркнул Артур Смирнов.

Он добавил, что департамент химической промышленности готов сопровождать инициативы предприятий: помогать с формированием проектных паспортов, поиском технологических партнеров, включением в отраслевые планы и подбором мер поддержки.