В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенной школы

В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенного задания школы в п. Высотино. Здание площадью 1532 кв. м с участком в 2,4 га выставлялось за 5,44 млн рублей.
В распоряжении главы администрации района содержится ссылка на п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, предусматривающий, что организатор торгов в праве отказаться от их проведения.
Напомним, планировалось, что аукцион состоится 26 мая.
Недострой находится в селе с населением 123 человека (по данным на 14 марта 2025 года, - прим. ред.).
Сообщалось, что школу строили в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы". Однако порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино переехали в Германию.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.