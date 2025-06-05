В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенной школы

В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенного задания школы в п. Высотино. Здание площадью 1532 кв. м с участком в 2,4 га выставлялось за 5,44 млн рублей.

В распоряжении главы администрации района содержится ссылка на п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, предусматривающий, что организатор торгов в праве отказаться от их проведения.

Напомним, планировалось, что аукцион состоится 26 мая.

Недострой находится в селе с населением 123 человека (по данным на 14 марта 2025 года, - прим. ред.).

Сообщалось, что школу строили в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы". Однако порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино переехали в Германию.