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В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенной школы

ХВОРОСТЯНКА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе отменили торги по продаже недостроенного задания школы в п. Высотино. Здание площадью 1532 кв. м с участком в 2,4 га выставлялось за 5,44 млн рублей.

Фото: Нина Дюкова

В распоряжении главы администрации района содержится ссылка на п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ, предусматривающий, что организатор торгов в праве отказаться от их проведения.

Напомним, планировалось, что аукцион состоится 26 мая. 

Недострой находится в селе с населением 123 человека (по данным на 14 марта 2025 года, - прим. ред.). 
Сообщалось, что школу строили в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы". Однако порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино переехали в Германию.

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