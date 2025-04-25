Памятник чиновничьим просчетам: в Самарской области продают новую школу в умирающем селе

Комитет по управлению муниципальным имуществом Хворостянского района выставил на продажу недостроенную школу в п. Высотино.

Аукцион состоится 26 мая, за объект — недострой площадью 1532 кв. м со степенью готовности в 65% с земельным участком в 24 тыс. кв. м — просят 5,44 млн рублей. Шаг ценовых предложений — 544,5 тыс. рублей.

Речь идет о недостроенной школе (социокультурном центре) в селе с населением 123 человека (по данным на 14 марта 2025 года, - прим. ред.). О здании, удивляющем своим внешним видом и размерами, неоднократно писали пользователи соцсетей, оказавшиеся проездом в поселке. Все они задавались одним вопросом: что же послужило причиной появления столь масштабного сооружения в умирающем селе?

"В селе нет магазинов, банка, полиции, больницы и других привилегий цивилизации. Но зато есть ШКОЛА! Да, да. Огромное шикарное здание школы. Которое стоит на отшибе деревни, которое построили неизвестно зачем и почему. И которое, конечно же, стоит заброшенным, обдуваемое всеми ветрами и постепенно рушится/ растаскивается жителями на личные нужды. И у меня, как у честного налогоплательщика, возникли вопросы. Кто это сделал? И на какие средства? И кто это одобрил?", — вопрошал один из пользователей.

Как пишет блогер Нина Дюкова, школу строили в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008–2012 годы". В соответствии с этой программой в Хворостянском районе Самарской области было запланировано и осуществлено строительство жилья, фермерских хозяйств с благоустроенными подворьями, социокультурного центра, включающего в себя школу, детский сад, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, административные помещения и спортивный зал.

"Однако за время строительства всех этих объектов в стране изменилась социально-демографическая и политическая ситуации. Правительство ФРГ поддержало программу "Поздние переселенцы в Германию", подразумевающую получение гражданства этническими немцами. Таким правом воспользовались порядка 80% семей, ранее желавших поселиться в селе Высотино. Необходимость в строящемся социокультурном центре отпала. Министерство строительства заморозило работы на объекте и передало его на хранение в казну Хворостянского района", — поясняет Нина Дюкова.

Также она отмечает, что по данным на февраль 2020 года региональное министерство образования не выявило экономически обоснованных потребностей в завершении строительства и дальнейшем использовании объекта.

"Судя по всему, они не выявлены до сих пор", — констатирует блогер и сопровождает тест фотографиями, подтверждающими, что село продолжает вымирать.