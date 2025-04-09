"Домклик": доля льготной ипотеки приближается к 90%

В новом ежемесячном исследовании аналитики "Домлик" приводят данные за март 2025 года как в целом по России, так и по регионам, лидирующим по спросу на ипотеку.

В марте 2025 года Сбер выдал 149,5 млрд руб. в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке. По сравнению с февралём 2025 года доля программ с господдержкой выросла на 2,5 п. п., а с начала года — на 9 п. п.

По итогам первого квартала 2025 года доля льготных ипотечных программ составила 84,5%, что на 13 п. п. больше показателей четвёртого квартала 2024 года, когда доля льготных ипотечных программ перешагнула за 70%.

"Семейная ипотека" продолжает сохранять ведущие позиции на рынке льготной ипотеки. Во многом именно за счёт этой программы произошло увеличение объёмов ипотечного кредитования в марте.

В марте 2025 года в рамках "Семейной ипотеки" было выдано 129,8 млрд руб., а доля программы в объеме выдач составила 75,5% — на 3,3 п. п. больше по сравнению с февралём 2025 года. Всего по итогам первого квартала 2025 года доля Семейной ипотеки увеличилась на 13,5 п. п.

Лидерство по доле выдач "Семейной ипотеки" удерживает Республика Хакасия (93,6%). На втором месте Орловская область (89,2%), тройку замыкает Республика Удмуртия (89%).

Несмотря на снижение доли Дальневосточной и Арктической ипотеки в общем портфеле выдач на 0,4 п. п., в марте произошло увеличение объёмов кредитования по программе. Объём выдач составил 10,7 млрд руб., что на 28% больше, чем в феврале 2025, а по сравнению с началом года выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли более чем в 2 раза.

Лидерство по доле выдач в рамках "Дальневосточной" и "Арктической" программы принадлежит Республике Бурятия (79,4%). Почти идентичные показатели у Амурской и Сахалинской областей — по 70,9% и 70,7% соответственно.

За пределами тройки остался Приморский край с долей в 68,4%. Тем не менее среди регионов-лидеров по объёмам выдач Приморский край — единственный регион, где основной льготной программой является "Дальневосточная и Арктическая ипотека", а не "Семейная".

Что касается других льготных ипотечных программ, то их доля либо не изменилась (Господдержка-2020), либо немного снизилась: на 0,4 п. п. у ИТ-ипотеки. В этом месяце лидером по выдаче ИТ-ипотеки стала Новосибирская область (4,2%). Второе место у Свердловской области с показателем 3,8%, от неё совсем немного отстаёт Нижегородская область — 3,7%.

На фоне роста доли льготных ипотечных программ доля базовых (рыночных) программ стала сокращаться. По итогам марта 2025 снижение доли рыночной ипотеки составило 2,4 п. п. Относительно высокие показатели кредитования в рамках базовых ипотечных программ наблюдаются в Самарской области (21,8%), Красноярском крае (20,6%) и Кемеровской области (19,7%).