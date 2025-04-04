Под Самарой под застройку продается участок в 159 га

Под Самарой выставлен на продажу участок площадью 159 га под комплексную застройку. Соответствующее объявление появилось на одном из профильных сайтов.

Участок находится около поселка Угловой, входящего в сельское поселение Красный Яр. Его стоимость в объявлении оценена в 159,3 млн рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляет 44 млн рублей.

"В соответствии с генеральным планом и ПЗЗ участок отнесен к зоне Ж8/1 - зона развития комплексной застройки. Предлагаемая земля идеально подходит для комплексного освоения в целях жилой застройки. Участок с трех сторон граничит с уже существующими коттеджными массивами, и, таким образом, имеются все необходимые коммуникации и техническая возможность их присоединения", - указывается в объявлении.

Сообщается, что собственником участка выступает ГК "Русское Поле". Вероятно, речь идет о самарской группе компаний Алексея Козловца, бывшего заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка.

Головной компанией группы Козловца служит ООО "Русское поле", которое специализируется на операциях по купле и продаже недвижимости.

По данным ИАС Seldon.Basis, выручка компании за 2023 г. составила 81,4 млн руб., убыток - 42,9 млн. На балансе числятся активы на 484,2 млн рублей.

На сайте ГК "Русское поле" сообщается, что в ее собственности находится более 250 тыс. га земель в 39 регионах России. При этом за период 2020-2021 гг. проведено сделок на общую сумму более 5 млрд рублей.

Ранее "Самарское обозрение" писало, что публичным лицом "Русского поля" является известный в Самаре предприниматель Данил Хведчик (сын предпринимателя Никиты Хведчика), который занимает пост заместителя генерального директора компании. Последним публичным проектом Данила Хведчика была работа в скандально известной строительной пирамиде "Волга-Групп", где он отвечал за привлечение финансирования.

У самого Козловца недавно возникали проблемы с налоговиками. В июле прошлого года УФНС по Самарской области обращалось в арбитражный суд с требованием о признании бизнесмена банкротом. Из материалов дела следует, что он не уплатил 41,8 млн руб. налогов, также ему было начислено 11 млн руб. в качестве пени. В итоге в декабре было заключено мировое соглашение, по которому Козловец обязался погасить долги по налогам в течение трех лет.

Также в конце прошлого года появлялась информация, что Алексей Козловец потерял право собственности на 27 земельных участков в Курганской области с кадастровой оценкой в 312 млн рублей. Их изъяли по инициативе Россельхознадзора из-за неиспользования земли по назначению и ее зарастания сорной растительностью.