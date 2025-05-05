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В "Домклик" назвали города, где снизились цены на новостройки

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты аналитического центра "Домклик" изучили стоимость квартир в новостройках на основе объявлений о продаже на начало января и конец апреля 2025 года. На основе этих данных эксперты выделили города с наибольшим снижением цен. Такими городами стали Абакан (-12,2%), Нефтеюганск (-6,5%) и Саранск (-5,5%). Кроме того, новостройки подешевели и в городах Московской агломерации, где наибольшее снижение цен зафиксировано в Одинцово (-9,6%).

С начала года в среднем по России рост цен на новостройки составил около 2,3%, а предложение в то же время сократилось на 2%. Тем не менее во многих российских городах, включая региональные центры, стоимость квадратного метра новостроек снижалась. Среди городов, в которых новостройки стали дешевле, снижение цен в среднем составило 4%.

Кроме того, количество объявлений о продаже новостроек в среднем увеличилось на 15%, что может свидетельствовать о росте предложения на фоне снижения спроса.

Городом с наибольшим снижением цен на новостройки стал Абакан, столица Республики Хакасия. Там квадратный метр квартиры в новостройке подешевел на 25 тыс. руб. или 12,2%. На втором месте — Нефтеюганск — один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа. В этом городе новостройки потеряли в цене около 10 тыс. руб. или 6,5%. Тройку городов-лидеров замыкает Саранск (-5,5%), столица Республики Мордовия, но от него лишь немного отстаёт Петропавловск-Камчатский (-5,3%).

Стоит отметить, что в Абакане, Нефтеюганске, а также Петропавловске-Камчатском отмечен значительный рост предложения, например, +30% в Нефтеюганске. Это отчасти могло стать одним из факторов, вызвавших снижение цен.

В Кемерово квадратный метр первичного жилья стал дешевле на 4,3%. В других городах-региональных центрах снижение цен было более скромным: от почти 2% в Сыктывкаре до 0,4% в Архангельской области.

Отдельно можно выделить и курортные города — Железноводск, Пионерский и Горячий Ключ — там снижение цен наблюдалось в диапазоне от 2,6 до 3%.

Аналитики "Домклик" также отметили отрицательную ценовую динамику и в городах Московской области — регионе с высокой строительной активностью. Лидером по снижению цен стал Одинцово. Стоимость кв. м в новостройке там упала почти на 10% или 25 тыс. рублей. В тройку также вошли Клин (-6,3%) и Мытищи (-5,8%).

На основе полученных данных эксперты пришли к выводу, что одной из ключевых причин снижения цен мог стать переизбыток предложения. Так, в Одинцово предложение новостроек выросло на 38%, а в Люберцах — на 28%. Особенно выделяется Клин с показателем 1000%, но это связано с эффектом низкой базы — в этом городе сравнительно недавно запустили новые жилищные проекты.

Аналитики "Домклик" рассмотрели данные витрины "Домклик" о продаже квартир на первичном рынке в городах России на начало января и конец апреля 2025 года. В выборке участвовали как региональные центры, так и небольшие курортные города.

На основе этих данных аналитики вычислили разницу в медианной стоимости квадратного метра новостроек за период с начала января 2025 года по конец апреля 2025 года и выделили города, в которых снизились цены за указанный временной промежуток.

Гид потребителя

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