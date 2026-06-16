Domclick Digital Day в Самаре: Олег Кононенко — мечта и стратегия

25 июня в Самаре состоится конференция Domclick Digital Day, где эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы развития рынка на вторую половину года. Специальным гостем конференции станет герой России, мировой рекордсмен по пребыванию в космосе Олег Кононенко. Он выступит в онлайн и расскажет о мечте, команде, рисках и будущем.

В деловой программе конференции выступят первые лица Домклик, Сбербанка, представители власти и бизнес-сообщества. Участников ждут уникальные форматы: свежая аналитика, презентация продуктовых новинок Домклик, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут главные тренды рынка недвижимости: экономические прогнозы, трансформацию спроса на жильё, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние искусственного интеллекта.

Для девелоперов пройдет закрытый трек — эксклюзивный разговор без камер и записей, где в узком кругу разберут актуальные темы эскроу и проектного финансирования в 2026 году.

Принять участие в Domclick Digital Day можно как в очном формате, так и онлайн. Очное участие доступно после покупки билета. Для онлайн-участия достаточно бесплатной регистрации.