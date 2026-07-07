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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Сызрани построят пятизвездочный отель со спа

СЫЗРАНЬ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани планируется строительство центра досуга и отдыха "Волга клаб", сообщает Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.

Фото: Госстройнадзор Самарской области

Объект появится в районе ул. Дачной, недалеко от городского пляжа. Он займет более 2,7 тыс. кв. м.  Здесь возведут трехэтажное здание и уличный бассейный комплекс, под который отводят 365 кв. м.

изображение опубликовано Госстройнадзором Самарской области

Судя по рендерам, объект планируется позиционировать как пятизвездочный отель. Сейчас в регионе два пятизвездочных отеля, оба находятся в Самаре - "Лотте" и "7 Авеню Отель и спа".

изображение опубликовано Госстройнадзором Самарской области

Указывается, что застройщиком объекта является Дмитрий Трифонов. Очевидно, речь идет о гендиректоре АО "Сызранский гидротурбинный завод", сыне президента ГК "Тяжмаш" Сергея Трифонова.

Трифонов-младший является учредителем ООО "Волга клаб", название которого совпадает с названием проекта, заявленного в Госстройнадзор. По данным ИАС Seldon.Basis, компания была зарегистрирована в 2023 г. по адресу: Сызрань, ул. Гоголя, 34. Уставный капитал "Волга клаба" составляет 100 тыс. руб., баланс - 13,2 млн. По итогам 2025 г. компания, в которой трудоустроен один сотрудник, показала нулевую выручку и убыток в 2,7 млн рублей.

Дмитрий Трифонов также является совладельцем ООО "Санаторий "Древо здоровья" - оператора санатория "Школа здоровья" на р. Уса в п. Красный Миронов Сызранского района. Ему принадлежит 81% в уставном капитале, еще 18,99% у АО "Тяжмаш" и 0,01% у Сергея Трифонова. 

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