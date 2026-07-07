В Сызрани построят пятизвездочный отель со спа

В Сызрани планируется строительство центра досуга и отдыха "Волга клаб", сообщает Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.
Объект появится в районе ул. Дачной, недалеко от городского пляжа. Он займет более 2,7 тыс. кв. м. Здесь возведут трехэтажное здание и уличный бассейный комплекс, под который отводят 365 кв. м.
Судя по рендерам, объект планируется позиционировать как пятизвездочный отель. Сейчас в регионе два пятизвездочных отеля, оба находятся в Самаре - "Лотте" и "7 Авеню Отель и спа".
Указывается, что застройщиком объекта является Дмитрий Трифонов. Очевидно, речь идет о гендиректоре АО "Сызранский гидротурбинный завод", сыне президента ГК "Тяжмаш" Сергея Трифонова.
Трифонов-младший является учредителем ООО "Волга клаб", название которого совпадает с названием проекта, заявленного в Госстройнадзор. По данным ИАС Seldon.Basis, компания была зарегистрирована в 2023 г. по адресу: Сызрань, ул. Гоголя, 34. Уставный капитал "Волга клаба" составляет 100 тыс. руб., баланс - 13,2 млн. По итогам 2025 г. компания, в которой трудоустроен один сотрудник, показала нулевую выручку и убыток в 2,7 млн рублей.
Дмитрий Трифонов также является совладельцем ООО "Санаторий "Древо здоровья" - оператора санатория "Школа здоровья" на р. Уса в п. Красный Миронов Сызранского района. Ему принадлежит 81% в уставном капитале, еще 18,99% у АО "Тяжмаш" и 0,01% у Сергея Трифонова.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает