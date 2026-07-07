В Самарской области установилась жаркая погода

В ближайшие дни в регионе ожидается жаркая и сухая погода, сообщили в Приволжском УГМС.
"Погодные условия на территории региона в основном будут формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается преимущественно сухая погода с повышенным температурным фоном. Лишь в крайних восточных районах сохраниться неустойчивый характер погоды с кратковременными грозовыми дождями и порывистым ветром", — отмечается в сообщении синоптиков.
Кроме того, в Приволжском УГМС с 7 по 9 июля объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары.
Во вторник, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +27…+29 °C.
8 числа в регионе сохранится переменная облачность. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, днем +25…+30 °C.
В четверг, 9 июля, в Самарской области по-прежнему будет облачно, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, в дневные столбик термометра поднимется до +25…+30 °C.
10 июля синоптики прогнозируют переменную облачность и местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +24…+29 °C.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!