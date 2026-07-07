В Самарской области установилась жаркая погода

В ближайшие дни в регионе ожидается жаркая и сухая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

"Погодные условия на территории региона в основном будут формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается преимущественно сухая погода с повышенным температурным фоном. Лишь в крайних восточных районах сохраниться неустойчивый характер погоды с кратковременными грозовыми дождями и порывистым ветром", — отмечается в сообщении синоптиков.

Кроме того, в Приволжском УГМС с 7 по 9 июля объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары.

Во вторник, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +27…+29 °C.

8 числа в регионе сохранится переменная облачность. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, днем +25…+30 °C.

В четверг, 9 июля, в Самарской области по-прежнему будет облачно, осадков не прогнозируется. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы +14…+19 °C, в дневные столбик термометра поднимется до +25…+30 °C.

10 июля синоптики прогнозируют переменную облачность и местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +24…+29 °C.