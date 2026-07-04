На перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии в Самаре ограничат движение

В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение с 20:00 4 июля.

Это связано с ремонтными работами на водопроводной линии по ул. Гагарина в районе дома № 145.

Движение будет осуществляться только по первым полосам прямо и направо. Поворот налево будет временно невозможен по всем направлениям.

Скорректированная схема движения будет действовать до окончания ремонтных работ.