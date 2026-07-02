Игорь Комаров посетил семинар Общества "Знание" по работе с ветеранами СВО и их семьями

В четверг, 2 июля, в Пензе полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в семинаре для сотрудников социальных служб, работающих с ветеранами специальной военной операции и членами их семей. Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО и регионального правительства.

"Возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни — наша общая задача. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил поддержку участников СВО и их семей приоритетом для органов власти всех уровней. От вашего отношения к ним — их женам, детям, родителям — формируется общее представление о заботе государства", — отметил Игорь Комаров.

По инициативе полпреда аналогичные семинары в 2026 г. пройдут во всех регионах Приволжского федерального округа. Организационная модель разработана с учетом успешного опыта Центрального федерального округа. Как подчеркнул Игорь Комаров, обучение пройдут более 2 тыс. сотрудников социальных служб: семинары уже состоялись в восьми субъектах, в том числе в Самарской области на площадке Самарского государственного медицинского университета. Лекции прошли по самым актуальным направлениям, среди которых социальная и психологическая адаптация, реабилитация, коммуникация с ветеранами СВО и членами их семей. Практический блок предусматривал проведение мастер-классов и деловых игр, направленных на отработку алгоритмов межведомственного взаимодействия и применение профильных методик в профессиональной деятельности.

Обучающее мероприятие объединяет специалистов, оказывающих социальную и психологическую помощь участникам СВО и членам их семей. В числе участников — сотрудники центров занятости, комплексных центров социального обслуживания, органов социальной защиты, муниципальных администраций, территориальных органов Социального фонда России, филиала фонда "Защитники Отечества", а также военных комиссариатов.

Руководитель управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин сообщил, что в 2025 г. организация запустила цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями. Программа сформирована на основе опроса 25 тыс. сотрудников социальных служб и учитывает ключевые запросы: развитие межведомственного взаимодействия, совершенствование коммуникативных навыков и профилактику профессионального выгорания. С 2025 г. обучение прошли более 4 тыс. специалистов в 30 регионах России. В текущем году семинары стартовали в ПФО и уже охватили свыше 1,2 тыс. человек.

Игорь Комаров также отметил, что 3 июля в Пензе состоится заседание Совета округа, где одной из ключевых тем станет совершенствование подходов к социализации и поддержке участников СВО и членов их семей. В заседании примут участие представители профильных федеральных ведомств и главы регионов ПФО.