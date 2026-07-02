Игорь Комаров посетил семинар Общества "Знание" по работе с ветеранами СВО и их семьями

В четверг, 2 июля, в Пензе полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в семинаре для сотрудников социальных служб, работающих с ветеранами специальной военной операции и членами их семей. Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО и регионального правительства.
"Возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни — наша общая задача. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил поддержку участников СВО и их семей приоритетом для органов власти всех уровней. От вашего отношения к ним — их женам, детям, родителям — формируется общее представление о заботе государства", — отметил Игорь Комаров.
По инициативе полпреда аналогичные семинары в 2026 г. пройдут во всех регионах Приволжского федерального округа. Организационная модель разработана с учетом успешного опыта Центрального федерального округа. Как подчеркнул Игорь Комаров, обучение пройдут более 2 тыс. сотрудников социальных служб: семинары уже состоялись в восьми субъектах, в том числе в Самарской области на площадке Самарского государственного медицинского университета. Лекции прошли по самым актуальным направлениям, среди которых социальная и психологическая адаптация, реабилитация, коммуникация с ветеранами СВО и членами их семей. Практический блок предусматривал проведение мастер-классов и деловых игр, направленных на отработку алгоритмов межведомственного взаимодействия и применение профильных методик в профессиональной деятельности.
Обучающее мероприятие объединяет специалистов, оказывающих социальную и психологическую помощь участникам СВО и членам их семей. В числе участников — сотрудники центров занятости, комплексных центров социального обслуживания, органов социальной защиты, муниципальных администраций, территориальных органов Социального фонда России, филиала фонда "Защитники Отечества", а также военных комиссариатов.
Руководитель управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин сообщил, что в 2025 г. организация запустила цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями. Программа сформирована на основе опроса 25 тыс. сотрудников социальных служб и учитывает ключевые запросы: развитие межведомственного взаимодействия, совершенствование коммуникативных навыков и профилактику профессионального выгорания. С 2025 г. обучение прошли более 4 тыс. специалистов в 30 регионах России. В текущем году семинары стартовали в ПФО и уже охватили свыше 1,2 тыс. человек.
Игорь Комаров также отметил, что 3 июля в Пензе состоится заседание Совета округа, где одной из ключевых тем станет совершенствование подходов к социализации и поддержке участников СВО и членов их семей. В заседании примут участие представители профильных федеральных ведомств и главы регионов ПФО.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги