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Общество

Стрельба и фигурное вождение: как проходит подготовка самарских инспекторов ГИБДД

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 июля в России отмечают День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В преддверии праздника для журналистов провели экскурсию по комплексу ГИБДД, который располагается около стадиона "Солидарность Самара Арена". Инспекторы продемонстрировали фигурное вождение, навыки стрельбы и рукопашного боя.

Фото: Александра Белова

Комплекс общей площадью свыше 86 тыс. кв. метров запустили в работу в 2024 году. В его состав входят 5-этажное здание ГИБДД и специализированного батальона ДПС, 4-этажный спортзал, гаражи на 10, 30 и 60 автомобилей, 3-этажный корпус регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО), столовая, одноэтажное здание для РЭО и автомобильные стоянки для личного состава на 555 машин.

Фото: Александра Белова

Отдельное внимание притягивает специально оборудованная площадка для оттачивания навыков фигурного вождения. Она находится прямо перед корпусом ГАИ. Здесь есть специальные разметки, флажки, конусы для выполнения различных фигур.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

В скором времени на этой площадке будут проходить соревнования в автомногоборье по трем видам: биатлон со стрельбой, бег и скоростное маневрирование. Они пройдут в честь 90-летия Госавтоинспекции, которое отмечают в 2026 году.

Фото: Александра Белова

Старший инспектор ДПС Игорь Чанов рассказал, что каждый участник должен будет выполнить семь фигур: "змейка", "боксер", "змейка со смещением", "параллельная парковка", "змейка со смещением асимметричная", "восьмерка" и "колея". Финишировать участник должен по базе, наехав на ступеньку передними колесами. Оцениваются скорость и точность выполнения".

Фото: Александра Белова

Помимо вождения, работники Госавтоинспекции два-три раза в неделю оттачивают свое спортивное мастерство в зале. Здесь журналистам продемонстрировали элементы рукопашного боя.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

"Тренировки включают в себя как силовой блок (упражнения с железом, свободными весами), так и кардио. Занимаемся боксом, борьбой, тренируем боевые приемы. Так как инспекторы ГИБДД зачастую первыми приезжают на вызовы и сталкиваются с агрессивными людьми, преступниками, им необходимо поддерживать свою физическую форму, знать, как можно постоять за себя и защитить наших граждан", - объясняет тренер и командир взвода Антон Самцов.

Фото: Александра Белова

Оттачивают дорожные полицейские и навыки стрельбы. Для этого в комплексе ГИБДД оборудован тир. Он предназначен для использования исключительно личным составом и для тренировок спецроты ДПС.

Фото: Александра Белова

Длина всей площадки 100 метров, но мишени могут автоматически перемещаться в зависимости от дальности выстрела. У каждого сотрудника есть пять попыток. Стреляют четко по команде (раньше нельзя). Перед этим все должны представиться. После выстрелов оружие убирают в кобуру, и только потом смотрящий идет проверять мишени.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Напоследок гостям показали музей истории Госавтоинспекции. Среди экспонатов - советский тяжелый мотоцикл М-67, который активно использовали патрули, и прибор для измерения скорости "Искра".

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Сейчас же на вооружении Госавтоинспекции состоит только современное оборудование: 450 патрульных автомобилей и шесть патрульных мотоциклов. Вся техника оснащена видеорегистраторами, диагностическими приборами, анализаторами паров этанола, измерителями светопропускаемости стекол, мобильными планшетами с доступом к информационным ресурсам и другими необходимыми средствами.

Фото: Александра Белова

 

  

 

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