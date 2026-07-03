Стрельба и фигурное вождение: как проходит подготовка самарских инспекторов ГИБДД

3 июля в России отмечают День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В преддверии праздника для журналистов провели экскурсию по комплексу ГИБДД, который располагается около стадиона "Солидарность Самара Арена". Инспекторы продемонстрировали фигурное вождение, навыки стрельбы и рукопашного боя.
Комплекс общей площадью свыше 86 тыс. кв. метров запустили в работу в 2024 году. В его состав входят 5-этажное здание ГИБДД и специализированного батальона ДПС, 4-этажный спортзал, гаражи на 10, 30 и 60 автомобилей, 3-этажный корпус регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО), столовая, одноэтажное здание для РЭО и автомобильные стоянки для личного состава на 555 машин.
Отдельное внимание притягивает специально оборудованная площадка для оттачивания навыков фигурного вождения. Она находится прямо перед корпусом ГАИ. Здесь есть специальные разметки, флажки, конусы для выполнения различных фигур.
В скором времени на этой площадке будут проходить соревнования в автомногоборье по трем видам: биатлон со стрельбой, бег и скоростное маневрирование. Они пройдут в честь 90-летия Госавтоинспекции, которое отмечают в 2026 году.
Старший инспектор ДПС Игорь Чанов рассказал, что каждый участник должен будет выполнить семь фигур: "змейка", "боксер", "змейка со смещением", "параллельная парковка", "змейка со смещением асимметричная", "восьмерка" и "колея". Финишировать участник должен по базе, наехав на ступеньку передними колесами. Оцениваются скорость и точность выполнения".
Помимо вождения, работники Госавтоинспекции два-три раза в неделю оттачивают свое спортивное мастерство в зале. Здесь журналистам продемонстрировали элементы рукопашного боя.
"Тренировки включают в себя как силовой блок (упражнения с железом, свободными весами), так и кардио. Занимаемся боксом, борьбой, тренируем боевые приемы. Так как инспекторы ГИБДД зачастую первыми приезжают на вызовы и сталкиваются с агрессивными людьми, преступниками, им необходимо поддерживать свою физическую форму, знать, как можно постоять за себя и защитить наших граждан", - объясняет тренер и командир взвода Антон Самцов.
Оттачивают дорожные полицейские и навыки стрельбы. Для этого в комплексе ГИБДД оборудован тир. Он предназначен для использования исключительно личным составом и для тренировок спецроты ДПС.
Длина всей площадки 100 метров, но мишени могут автоматически перемещаться в зависимости от дальности выстрела. У каждого сотрудника есть пять попыток. Стреляют четко по команде (раньше нельзя). Перед этим все должны представиться. После выстрелов оружие убирают в кобуру, и только потом смотрящий идет проверять мишени.
Напоследок гостям показали музей истории Госавтоинспекции. Среди экспонатов - советский тяжелый мотоцикл М-67, который активно использовали патрули, и прибор для измерения скорости "Искра".
Сейчас же на вооружении Госавтоинспекции состоит только современное оборудование: 450 патрульных автомобилей и шесть патрульных мотоциклов. Вся техника оснащена видеорегистраторами, диагностическими приборами, анализаторами паров этанола, измерителями светопропускаемости стекол, мобильными планшетами с доступом к информационным ресурсам и другими необходимыми средствами.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги