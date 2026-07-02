Участникам СВО выделят 59 га земли на Самарской Луке

Под земельные участки для участников СВО и членов их семей выделят 58,8 га в селе Бахилово Ставропольского района. Это следует из акта археологического обследования, опубликованного Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Схема из отчетов, опубликованных ГИООКН Самарской области

Участки находятся на южной окраине села, примыкая к существующей застройке и дороге Александровка - Бахилово и Бахилово - Бахилова поляна.

Археологи заложили на этой территории 62 рекогносцировочных шурфа, а также провели визуальное обследование местности. Памятников археологии выявлено не было.