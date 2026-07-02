Самарастат: бензин за неделю подорожал на 2-3%

Стало известно, как в Самарской области изменились цены на автомобильно топливо за прошлую неделю. Данные приводятся Самарастатом в отчете об изменении потребительских цен за период с 23 по 29 июня.

По данным ведомства, дизельное топливо подорожало на 4,4% до 86,84 руб. за литр, бензин АИ-92 - на 3,02% до 75,91 руб., АИ-95 - на 2,63% до 80,57 руб. и АИ-98 - на 1,98% до 97,35 рубля.

Напомним, рост цен на автомобильное топливо начался в середине июня. Власти объясняют его дефицитом, который образовался из-за ударов ВСУ по российским НПЗ, плановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий, а также повышенного сезонного спроса. Ситуация привела к введению лимитов на продажу топлива на АЗС.