На Московском шоссе временно отключат светофор

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В четверг, 2 июля, с 10:00 до 17:00 будет отключен светофорный объект на Московском шоссе в районе ТЦ "Метро", сообщает министерство транспорта Самарской области. Отключение связано с работами по строительству дублера Московского шоссе.