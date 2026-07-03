Андрея Кичаева банкротят за долг в 530 млн рублей

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от Межрайонной ФНС России №7 по Омской области с требованием о признании банкротом бизнесмена Андрея Кичаева. Свои требования ведомство обосновывает долгом в размере 529,8 млрд руб. и просит ввести в отношении Кичаева процедуру реализации имущества. Информация об этом содержится в КАД ВАС. Заявление пока только принято к производству.
Примечательно, что похожая сумма фигурировала и в деле о банкротстве ООО "Торговый дом "Реметалл-С" несколько лет назад. СМИ называют Андрея Кичаева бенефициаром общества.
Напомним, в 2019 году ФНС России инициировала процесс банкротства "ТД "Реметалл-С", ссылаясь на наличие задолженности в 329 млн рублей. Но в 2020 году дело было прекращено, однако кассационный суд это решение отменил и вернул его на повторное рассмотрение. Параллельно с этим налоговая служба подала в самарский арбитраж еще одно заявление о банкротстве "ТД "Реметалл-С", оценив сумму задолженности в 579,6 млн рублей. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство, но дело вновь было закрыто.
Проблема в том, что налоговая пыталась признать общество банкротом в качестве отсутствующего должника. Но компании удалось доказать, что она таковым не является: имеет открытые расчетные счета, имущество, сырьевые запасы и дебиторскую задолженность.
В конце 2021 г. Андрея Кичаева как гендиректора "ТД "Реметалл-С" признали виновным в махинациях с налогами на 355 млн руб. и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТД "Реметалл-С" было зарегистрировано в 2001 году и специализируется на производстве алюминия. 2019 год общество завершило с чистым убытком 21,2 млн руб. (более поздние сведения отсутствуют). Собственниками общества, согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, являются Михаил Савинов (1%) и ООО "ТД "Алкам" (99%). Владельцами последнего являются Надежда Кичаева (1%) и Керадом лимитед (99%).
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.