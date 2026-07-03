Андрея Кичаева банкротят за долг в 530 млн рублей

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от Межрайонной ФНС России №7 по Омской области с требованием о признании банкротом бизнесмена Андрея Кичаева. Свои требования ведомство обосновывает долгом в размере 529,8 млрд руб. и просит ввести в отношении Кичаева процедуру реализации имущества. Информация об этом содержится в КАД ВАС. Заявление пока только принято к производству.

Примечательно, что похожая сумма фигурировала и в деле о банкротстве ООО "Торговый дом "Реметалл-С" несколько лет назад. СМИ называют Андрея Кичаева бенефициаром общества.

Напомним, в 2019 году ФНС России инициировала процесс банкротства "ТД "Реметалл-С", ссылаясь на наличие задолженности в 329 млн рублей. Но в 2020 году дело было прекращено, однако кассационный суд это решение отменил и вернул его на повторное рассмотрение. Параллельно с этим налоговая служба подала в самарский арбитраж еще одно заявление о банкротстве "ТД "Реметалл-С", оценив сумму задолженности в 579,6 млн рублей. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство, но дело вновь было закрыто.

Проблема в том, что налоговая пыталась признать общество банкротом в качестве отсутствующего должника. Но компании удалось доказать, что она таковым не является: имеет открытые расчетные счета, имущество, сырьевые запасы и дебиторскую задолженность.

В конце 2021 г. Андрея Кичаева как гендиректора "ТД "Реметалл-С" признали виновным в махинациях с налогами на 355 млн руб. и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТД "Реметалл-С" было зарегистрировано в 2001 году и специализируется на производстве алюминия. 2019 год общество завершило с чистым убытком 21,2 млн руб. (более поздние сведения отсутствуют). Собственниками общества, согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, являются Михаил Савинов (1%) и ООО "ТД "Алкам" (99%). Владельцами последнего являются Надежда Кичаева (1%) и Керадом лимитед (99%).