Из-за банкротства "РЕМЕТАЛЛ-С" возбудили уголовное дело

В Отрадном Самарской области возбудили уголовное дело из-за преднамеренного банкротства ООО "ТД "РЕМЕТАЛЛ-С". Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело возбудили после проверки, о которой попросил временный управляющий. В итоге вскрылось 86 подозрительных сделок на сумму не менее 70 млн руб. при общей кредиторской задолженности не менее 576 млн рублей.

Напомним, в декабре 2021 г. гендиректор "Реметалл-С" Андрей Кичаев получил пять лет условно за уклонение от уплаты налогов.