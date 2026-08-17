Сбер готовит чемпионов: российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике IOI

Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по информатике IOI-2026. Один из участников сборной — Владислав Жиганов — занял абсолютное второе место среди всех участников.

В копилке сборной — два золота и два серебра. В этом году в Ташкенте прошла 38-я Международная олимпиада по информатике, собравшая 386 сильнейших юных программистов из 97 стран мира.

Россию на олимпиаде представляли Владислав Жиганов, Владимир Звездин, Максим Кравченко и Сергей Муханов — все они победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников по информатике. А Владислав Жиганов второй год подряд входит в состав российской сборной на IOI. Участникам предстояло решить сложнейшие алгоритмические задачи и показать не только знания в программировании, но и умение находить решения в условиях ограниченного времени.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Поздравляю российскую сборную с блестящим результатом на Международной олимпиаде по информатике. За четырьмя медалями — месяцы интенсивной подготовки. Для нас важно поддерживать подготовку команды в СберУниверситете совместно с ведущими экспертами отрасли. Мы постарались создать для ребят лучшие условия для подготовки, чтобы они могли максимально раскрыть свой потенциал и сосредоточиться на решении самых сложных задач. Решающую роль в таком высоком результате сыграли их внутренняя мотивация, глубина знаний и непоколебимая воля к победе. Уверен, впереди их ждёт много блестящих побед — не только в олимпиадах, но и в масштабных технологических проектах".

Алексей Малеев, руководитель тренерского штаба сборной России по информатике, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ и Сбера:

"Успех российских школьников на IOI 2026 — это прежде всего личная победа участников, ставшая возможной благодаря труду их учителей и поддержке родителей. Результат подтверждает традиционно высокий уровень преподавания информатики в России. Важнейшую роль в этом достижении играет Всероссийская олимпиада школьников: её многоступенчатая система позволяет не только выявить самых одаренных, но и планомерно подготовить сильнейших юных программистов страны. Уже первый этап вовлекает сотни тысяч учащихся старших классов, создавая одну из самых масштабных систем поиска талантов в мире".