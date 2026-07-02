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Общество

Утвержден порядок компенсации за утраченное жилье пострадавшим от БПЛА сызранцам

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева правительством региона разработан и принят нормативный правовой акт, устанавливающий механизм предоставления социальных выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате террористических актов. Документ принят в целях оказания всесторонней поддержки жителей многоквартирного дома № 8 по ул. Астраханской в Сызрани, пострадавшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

В соответствии с Постановлением правительства Самарской области от 1 июля 2026 года № 415 финансовое обеспечение социальных выплат осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств резервного фонда правительства Самарской области.

Размер социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета определяется в соответствии с нормативами общей площади жилого помещения, установленными законодательством Российской Федерации: 33 квадратных метра — для одиноко проживающего гражданина, 42 квадратных метра — для семьи из двух человек, по 18 квадратных метров на каждого члена семьи — для семьи, состоящей из трех и более человек, но не более площади утраченного жилого помещения.

При этом постановлением правительства Самарской области предусмотрен дополнительный механизм финансового обеспечения. В случае, если размер социальной выплаты, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, не покрывает стоимость утраченного жилого помещения, рассчитанную исходя из его общей площади и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Самарской области на дату возникновения чрезвычайной ситуации, разница подлежит финансированию за счет средств резервного фонда правительства Самарской области.

Таким образом, утвержденный порядок обеспечивает предоставление гражданам социальной выплаты с учетом общей площади утраченного жилого помещения и определяет источники финансового обеспечения в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

Министерство строительства Самарской области определено уполномоченным органом по реализации постановления, предоставлению социальных выплат и взаимодействию с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам привлечения средств федерального бюджета.

В настоящее время министерством строительства Самарской области начинается работа по определению размеров социальных выплат в отношении каждого пострадавшего жилого помещения в соответствии с утвержденным порядком. После завершения необходимых процедур и принятия решений о выделении бюджетных ассигнований социальные выплаты будут предоставлены гражданам в установленном законодательством порядке.

Гид потребителя

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