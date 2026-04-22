БПЛА разрушил жилой дом в Сызрани

В ночь на среду, 22 апреля, в результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"На месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок. К месту происшествия направлены экстренные службы реагирования. Атака БПЛА на Самарскую область продолжается. На месте работает 9 бригад скорой помощи, 3 бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются", — прокомментировал глава региона.
Угроза подлета БПЛА в регионе была с 2:24 ночи. С 3:03 был введен режим "Ковер". Об атаке беспилотников на жилой дом стало известно около 6:30 утра.
В 7:49 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА в Самарской области, однако спустя 5 минут, в 7:54 в регионе снова объявили угрозу подлета.
В ГУ МЧС РФ отметили, что в настоящее время ликвидируют последствия обрушения подъезда жилого дома.
"Предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы", — рассказали в ведомстве.
Для жильцов развернут пункт временного размещения. На 8:00 известно, что в Сызрани работает более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. Дополнительно на место происшествия следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области.
