Браконьер из Самарской области оштрафован за убийство косули

47-летний житель Большеглушицкого района осужден за незаконную охоту, сообщила прокуратура Самарской области.

Установлено, что в январе 2024 г. он, используя снегоход, застрелил самца косули сибирской в охотничьем угодье "Фрунзенское" без соответствующего разрешения. Ущерб региону оценили в 120 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся на стадии предварительного расследования. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

Также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба. Гладкоствольное ружье и боеприпасы конфискованы, а личный автомобиль осужденного остался под арестом как мера обеспечения иска.