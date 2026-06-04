Браконьер из Самарской области оштрафован за убийство косули

47-летний житель Большеглушицкого района осужден за незаконную охоту, сообщила прокуратура Самарской области.
Установлено, что в январе 2024 г. он, используя снегоход, застрелил самца косули сибирской в охотничьем угодье "Фрунзенское" без соответствующего разрешения. Ущерб региону оценили в 120 тыс. рублей.
Подсудимый признал вину и раскаялся на стадии предварительного расследования. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.
Также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба. Гладкоствольное ружье и боеприпасы конфискованы, а личный автомобиль осужденного остался под арестом как мера обеспечения иска.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
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